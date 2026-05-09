KURBAN VEKALETİ ÜCRETİ 2026 | Kurban kesim bedeli ne kadar oldu? Yurt içi ve yurt dışı vekalet ücretleri kaç TL?

2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vekâletle kurban kesim bedelleri açıklandı. Kurban ibadetini bireysel olarak yerine getiremeyen vatandaşlar, yurt içi ve yurt dışı için belirlenen güncel ücretler üzerinden Diyanet'e vekâlet vererek kurbanlarını kestirebilecek.
Vekâlet işlemleri sözlü olarak kesim sırasında yapılabileceği gibi telefon, internet ve diğer iletişim kanalları üzerinden de kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Peki 2026 yılı yurt içi ve yurt dışı kurban vekâlet bedelleri kaç TL oldu? İşte detaylar ve güncel kurban kesim ücreti…
2026 KURBAN VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2026 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 18 bin TL, yurt dışı 7 bin TL olarak belirlediklerini açıkladı.
Başkan Arpaguş, şunları söyledi;
Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedellerini, yurt içinde kestirmek isteyenler için 18 bin Türk Lirası, yurt dışında kestirmek isteyenler içinde 7 bin Türk Lirası olarak belirledik. Vatandaşlarımız, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla TDV kurban programına katılabileceklerdir. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz ise Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Ataşelikler, Koordinatörlükler ve o ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekâletlerini güvenle Vakfımıza teslim edebileceklerdir.
Vekâletle kurban bağış kabulleri, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla sona erecektir. Bu vesileyle, kurbanlarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşan tüm kardeşlerimize şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimizin ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Yapacağımız iyiliklerin, ülkemizde ve tüm dünyada nice güzelliklere vesile olmasını; yeryüzüne barış, huzur ve esenlik taşımasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum."
KURBAN VEKALETİ NEDİR?
Kurbanlık kesme yetisine sahip olmayan kişileri verdiği kurban vekaleti, bazı koşullar dahilinde yerine getirilebiliyor. Bu nedenle Kurban vekaleti, kendilerine vacip kılınan ibadetleri yerine getirmek isteyen Müslümanların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kurbanlık hayvanı kesme yetkinliğine sahip olmayan bireylerin, kesme yetisine sahip olan birisine bu hakkı tanımasına vekalet denilmektedir. Kurban vekaleti, kesim esnasında hayvanın yanında bulunan bireylerce sözlü olarak verilebilmektedir. Ancak kurbanlığın sahibi ya da hissedarı o an orada bulunma imkanına sahip değilse, telefon ve internet gibi araçlarla da bu vekaleti yerine getirebilmektedir.
VEKALET NASIL VERİLİR?
Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi', V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü'l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali'nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve 'kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu." (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)
Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.
Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.