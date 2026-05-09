Öldürülüp yakılan Kübra’dan geriye kalan son fotograflar

Antalya'da kaybolduktan sonra Burdur'da cansız bedeni yakılmış ve parçalanmış halde bulunan Kübra Yapıcı'nın arkadaşlarıyla birlikte kutladığı son doğum gününe ait görüntüler ortaya çıktı. Antalya'da 30 Nisan'dan beri haber alınamayan ve Burdur'da korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlenen 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın vefatı, tüm ülkeyi derin bir yasa boğdu. Olayın ardından ortaya çıkan doğum günü görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Arkadaşları tarafından paylaşılan videoda, Kübra'nın neşe içinde mumları üflediği ve yeni yaşını kutladığı görülüyor.

ZANLILAR TUTUKLANDI

Antalya'da kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın Burdur'un Bucak ilçesinde öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı. Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan Yapıcı'yı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler İ.U.D. ve A.B.S'nin Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Güvenlik önlemleri altında Bucak Adliyesi'ne getirilen 2 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "kuvvetli suç şüphesi", "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.