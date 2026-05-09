Sinan Akçıl'dan Milli Takım'a marş! Yayın tarihi belli oldu...

SİNAN Akçıl, Tüyap Fuar Merkezi'nde gerçekleşen güzellik bakımı fuarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni milli takım marşını ilk kez duyuran Akçıl, şarkının yayın saati için seçtiği detayla da dikkat çekti. Akçıl, "Türkler Geliyor" adını verdiği marşın 14 Mayıs günü saat 19.23'te yayınlanacağını açıklarken, "1923 kuruluşumuz... O yüzden manidar bir saat seçtik" dedi.
Yeni marşını ilk dinlettiği isimleri de açıklayan Akçıl, "Ajda Pekkan ve Demet Akalın benim iki totemim, iki uğurum. İlk onlara dinlettim. Federasyonla gerekli izinleri aldık. Klibiyle beraber yayınlayacağız. Buradan ilk kez açıklamış olayım" dedi.
ÖNEMLİ OLAN HALKIN TESCİLLEMESİ
Milli takım için hazırladığı marş hakkında oldukça heyecanlı olduğu görülen ünlü müzisyen, asıl kararın halkta olduğunu söyledi: "Federasyonun tescillemesi önemli ama önemli olan halkımızın tescillemesi. Seven olur, sevmeyen olur ama ben statlarda çalındığını duyarsam çok mutlu olurum" dedi.
Amerika'da düzenlenecek organizasyonda milli takımı tribünden desteklemek istediğini de belirten Akçıl, "İnşallah Amerika'ya gidip milli takımı desteklemek istiyorum" ifadelerini kullandı. Marşın sadece bir futbol şarkısı olmadığını söyleyen Sinan Akçıl, aldığı yorumları da anlattı "Bunu normal bir sözle pop şarkısı da yapabilirsin dediler ama artık olmaz. Çünkü bu artık Türkiye'nin şarkısı." dedi.