Türk yapımları 1 milyar insana ulaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Ege Üniversitesi'nde düzenlenen "3. Uluslararası Turan Film Festivali" ödül törenine katıldı. Programda, EÜ Yüksek Lisans Öğrencisi Begüm Aksoy'un Gazze'yi konu alan "Benim adımı yaz" konulu film gösterimi yapıldı. Programda konuşan Zorlu, Türkiye'nin 170'den fazla ülkede yaklaşık 1 milyara yakın bir nüfusa ulaşan dizi ve film sektöründe ciddi bir noktaya geldiğini belirtti. Değerli yönetmenler ve yapımcılar sayesinde pek çok atılımlar gerçekleştirildiğini dile getiren Zorlu, "Şimdi bizlere düşen yeni nesillerimize bu alanda güçlü fırsatlar sunabilmek. Bu işbirliğini sinema ve dizi sektöründe de ortaya koyabilmek" dedi.