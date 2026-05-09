Türkiye’den 35 ülkeye 80 milyon dal çiçek

ÇİÇEK sektörü, yarın kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla yoğun bir süreç yaşadı. Seralardan toplanan çiçekler, özenle paketlenerek yurt dışına ve iç pazar için mezatlara gönderildi. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, sektör olarak verimli bir yıl geçirdiklerini söyledi. Anneler Günü'nün kendileri için yoğun geçen özel günlerden biri olduğunu belirten Yılmaz, "Bu yıl geçen yıla göre siparişlerde artış oldu. Avrupa'nın değişik ülkelerine 80 milyon dal çiçek gönderdik" dedi.