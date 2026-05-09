Yaşlı bakım merkezinde skandal

İSTANBUL Beylikdüzü'ndeki bir yaşlı bakım merkezinde ortaya çıkan görüntüler kamuoyunda infial yarattı. İstanbul'da bir yaşlı bakım merkezinde kaydedildiği öne sürülen görüntüler, bakım hizmetlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. İddialara göre olay, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Gardenta Sokak'ta bulunan Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarında bir yaşlı hastanın bakım personeli tarafından itilerek yere düşürüldüğü görüldü. Yere düşen hastanın baş bölgesinden yaralandığı öne sürülürken, olayın ardından durumun resmi kayıtlara farklı şekilde geçirildiği iddia edildi. Bakım merkezinde çekildiği belirtilen başka bir cep telefonu görüntüsünde ise bir personelin yaşlı hastanın yüzüne tükürdüğü anlar yer aldı.

'ÜSTÜNÜ KAPATMAYA ÇALIŞTILAR'

MERKEZDE bir dönem sağlık personeli olarak görev yaptığını belirten Havin Nur Kuş, yaşanan olayların münferit olmadığını savundu. Yaklaşık 8 ay kurumda çalıştığını ifade eden Kuş, istifasının ardından sorumluluğundaki hastalardan birine şiddet uygulandığını öne sürdü. Kuş, hastanın itilerek yere düşürüldüğünü ve başından yaralandığını belirterek, olayın adli vaka olarak değerlendirilmemesi için üzerinin kapatılmaya çalışıldığını iddia etti. Eski çalışan Kuş, olay görüntülerinin daha sonra kurum kameralarından silindiğini öne sürdü. Kayıtların silinmeden önce başka bir çalışan tarafından kopyalandığını belirten Kuş, görüntüleri ilgili kurumlara teslim ettiğini söyledi.