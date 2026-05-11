19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? | 18 Mayıs tatil olacak mı? 18-19 Mayıs'ta okullar tatil mi?

2026 yılı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. Bu durum, hafta başında okulların tatil olup olmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi. 18 Mayıs Pazartesi günü okul var mı? sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte 2026 resmi tatil günleri ve okulların tatil durumu...
19 MAYIS RESMÎ TATİL KAÇ GÜN?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de 1 gün süren resmî tatiller arasında yer almaktadır. 2026 yılında bu önemli gün Salı gününe denk gelmektedir. Bu kapsamda Salı günü; okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacaktır.
18 MAYIS OKULLAR YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?
Resmî tatil takvimine göre 18 Mayıs Pazartesi günü tatil değildir. Bu nedenle okullarda eğitim-öğretim faaliyetleri normal ders saatlerinde devam edecektir.
Ayrıca bu tarihte yarım gün uygulaması da bulunmamaktadır. Hem kamu kurumları hem de özel sektör için tam mesai geçerlidir.
19 MAYIS TATİLİ HAFTA SONUYLA BİRLEŞİYOR MU?
2026 yılında 19 Mayıs Salı gününe denk geldiği için tatil kendiliğinden hafta sonu ile birleşmemektedir.
Bu durumda oluşan takvim şu şekildedir:
16 Mayıs Cumartesi: Hafta sonu
17 Mayıs Pazar: Hafta sonu
18 Mayıs Pazartesi: Normal iş ve okul günü
19 Mayıs Salı: Resmî tatil