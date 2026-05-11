Haberler Yaşam 19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? | 18 Mayıs tatil olacak mı? 18-19 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? | 18 Mayıs tatil olacak mı? 18-19 Mayıs'ta okullar tatil mi? Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda okullar tatil olacak. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, bayramdan önceki gün olan 18 Mayıs Pazartesi günü ders olup olmayacağını merak ediyor. 18 Mayıs Pazartesi günü okul var mı? sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte 2026 resmi tatil günleri ve okulların tatil durumu... HABER MERKEZİ









2026 yılı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. Bu durum, hafta başında okulların tatil olup olmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi. 18 Mayıs Pazartesi günü okul var mı? sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte 2026 resmi tatil günleri ve okulların tatil durumu...

19 MAYIS RESMÎ TATİL KAÇ GÜN? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de 1 gün süren resmî tatiller arasında yer almaktadır. 2026 yılında bu önemli gün Salı gününe denk gelmektedir. Bu kapsamda Salı günü; okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacaktır.