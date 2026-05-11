BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12-13-15 MAYIS

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Teknoloji ürünlerinden mutfak eşyalarına, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride dikkat çeken indirimler bulunuyor. 'BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?, Hangi ürünler indirili?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte 12-13-15 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL 12 MAYIS 2026 KATALOĞU

Solo Kağıt Havlu (16'lı): 199 TL

Solo Tuvalet Kağıdı (48'li Dev Paket): 349 TL

Bulut Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı (1500 ml): 99 TL

Vanish Multipower Leke Çıkarıcı (1 L): 169 TL

Asperox Sarı & Mavi Güç (2x1000 ml): 189 TL

Solo Yüzey Temizlik Havlusu (100'lü): 74,50 TL

Quickdish Telli Bulaşık Süngeri (3'lü): 19,50 TL

Quickdish Temizlik Bezi: 32,50 TL

Quickdish Cam Bezi (2'li): 59 TL

Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu (694 ml): 33,50 TL

Miss Soda Plus (500 g) + Arap Sabunu (1 L): 119 TL

Blume Peçete (200'lü): 42,50 TL

Sparx Diamond Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü (40'lı): 239 TL

Viking Sıvı Bulaşık Deterjanı (750 ml): 49,50 TL

Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyici (250 ml): 34,50 TL

Protex Kraft Pişirme Kağıdı (16'lı): 39,50 TL

Macromax Battal Boy Çöp Torbası (20'li): 69 TL

Macromax Buzdolabı Poşeti (80'li): 59 TL

Macromax Streç Film (100 Metre): 129 TL

Queen Desenli Peçete (20'li): 19,50 TL

Pofu Islak Havlu (100'lü): 25 TL

Duru Katı Sabun (4x90 g): 72,50 TL

Zühre Ana Bromelain Şurubu (250 ml): 225 TL

Ülker Laviva Hindistan Cevizi Dolgulu Bar (35 g): 23 TL

Doğuş Dökme Siyah Çay Kırmızı Dem (5000 g): 1.099 TL

Nescafe 25'li Hazır Kahve Çeşitleri (3ü1 Arada / 2si1 Arada): 148 TL

Pepsi Zero Sugar Gazlı İçecek Kola (4x1 L): 169 TL

Yedigün Portakal Aromalı Gazlı İçecek (4x1 L): 169 TL

Teatone Şeftali Aromalı Soğuk Çay (330 ml): 19,50 TL

Wafer Master Kakaolu Fındık Kremalı Rulo Gofret (108 adet): 249 TL

Nestle Coimor Vişneli Dolgulu Bitter Tablet Çikolata (225 g): 139 TL

Patislove Tablet Çikolata (100 g - Patates Cipsli / Buğday Patlaklı): 99 TL

Peripella Kakaolu Fındık Kreması (630 g): 159 TL

Wefood %100 Yer Fıstığı Ezmesi (300 g): 179 TL

Sarelle Beyaz Çikolata Kaplamalı Antep Fıstıklı Gofret (33 g): 33 TL

Ülker Olala Çikolata Soslu Mini Muffin Kek / Sufle (162 g): 47,50 TL

Eti Popkek Vişneli Kek (60 g): 13 TL

Delly Çikolata Kaplı Meyve Bar (35 g): 39 TL

Funzi Capybara Oyuncaklı Lolipop Şeker (12 g): 49 TL

Ülker Oneo Damla Sakızı Aromalı Draje Sakız (60 g): 49 TL

List Çiğ Fındık (300 g): 249 TL

Ruffles Patates Cipsi (160 g - Taco Baharatlı): 54,50 TL

Cipso Patates Cipsi (125 g - Kokoreç Aromalı): 44,50 TL

Fellas Nohut Cipsi (50 g - Mevsim Yeşillikli): 49 TL

Ülker Krispi Peynirli Kraker (175 g): 25 TL

Glutensiz Fabrika Karabuğday Patlağı (24 g): 15 TL

Ülker Saklıköy Çikolata Kremalı Bisküvi (5x87 g): 99 TL

Maret Dana Baton Kavurma (1000 g): 995 TL

Sultan Et Dana Kangal Sucuk (500 g): 299 TL

Banvit Bütün Piliç (Donuk): 79 TL

Hastavuk Piliç Döner (1000 g): 239 TL

Sarp Et Dana Döner (500 g): 299 TL

Paşalı Et Dana Kıyma (1000 g): 650 TL

Pınar Hindi Salam (50 g): 13,50 TL

Pınar %0,5 Yağlı Süt (1 L): 39,50 TL

Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir (1000 g): 189,50 TL

Akpınar Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik Jersey Peyniri (500 g): 229 TL

İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 g): 329 TL

Yörsan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 399 TL

Yörsan Tost Peyniri (1000 g): 299 TL

Yörsan Tam Yağlı Süzme Peynir (1000 g): 219 TL

Aknaz Lor Peyniri (1000 g): 72,50 TL

İçim Labne (3x180 g): 159 TL

Dost Az Yağlı Yoğurt (3000 g): 119 TL

İçim %3 Yağlı Yoğurt (3000 g): 175 TL

İçim %18 Yağlı Krema (200 ml): 48,50 TL

Torku Ayran (1 L): 45 TL

İçim Orman Meyveli Kefir (1 L): 85 TL

Yocrush Danone Çilek Aromalı Meyveli Yoğurt (150 g): 39,50 TL

Daphne Bitter Çikolatalı Sufle (180 g - 2 adet): 119 TL

Adora Lokmalık Antep Fıstıklı (100 ml): 99 TL

Akdo Sade & Bal Badem Dondurma (680 ml / 500 g): 185 TL

BİM 13 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU 2026

Elektrikli Scooterlar (Segway-Ninebot)
Ninebot ZT3 Pro Scooter: 57.900 TL

Özellikler: Maks. 25 km/s hız, 70 km menzil, 1600W anlık güç, 120 kg taşıma kapasitesi.

Ninebot E3 Pro Scooter: 28.500 TL

Özellikler: Maks. 25 km/s hız, 35 km menzil, 800W maksimum güç, 100 kg taşıma kapasitesi.

Aydınlatma Ürünleri (Nisa Luce)
Modern Tripod Lambader: 2.490 TL

Özellikler: Üç ayaklı tripod, metal sıvamalı başlıklar.

Sehpalı Metal Lambader: 3.490 TL

Özellikler: Ahşap tablalı, dekoratif metal sehpa, kumaş şapkalı.

Yatak Çeşitleri (Homedius)
Royalty Pedli Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak (160x200 cm): 9.990 TL

Multi Comfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak (160x200 cm): 7.990 TL

Multi Comfort Visco Torba Yaylı Tek Kişilik Yatak (90x190 cm): 5.790 TL

Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak (90x190 cm): 2.790 TL

EcoSleep Tek Kişilik Kılıflı Sünger Yatak (90x190 cm): 1.590 TL

BİM AKTÜEL 15 MAYIS 2026 KATALOĞU

Insta360 X3 Aksiyon Kamerası: 15.990 TL

Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet: 28.900 TL

Imex Duocam 4K Aksiyon Kamerası: 2.750 TL

Motosiklet Intercom Sistemi: 2.750 TL

Kablosuz Kompresör, Powerbank ve Işıldak: 1.990 TL

Titreşim Engelleyici Telefon Tutucu: 590 TL

Disk Fren Kilidi: 590 TL

Motosiklet Sırt Çantası (North Pacific): 1.990 TL

Çok Amaçlı Motosiklet Çantası (40 L): 2.450 TL

Motosiklet Deflektörü Universal: 990 TL

Motosiklet Telefon Tutucu Titreşim Engelleyici: 790 TL

Motosiklet Brandası: 490 TL

6 Plastik Kancalı File Ahtapot: 299 TL

Motosiklet Sele Brandası: 119 TL

Kask Kedi Kulak Süsü: 139 TL

Motosiklet Kilidi Spk16: 229 TL

Zincir Temizleme Fırçası: 119 TL

Şarjlı Led Flaşör: 129 TL

Trax Bluetooth Speaker: 399 TL

Kumtel Sürgülü Aspiratör: 1.790 TL

Kumtel Vakum Makinesi: 1.250 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak: 3.490 TL

Kumtel 70 L XXL Midi Fırın: 3.490 TL

Kumtel Baharat Öğütücü: 399 TL

Kumtel Teleskobik Elektrikli Fırça: 990 TL

Kumtel Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL

Kumtel Inverter Klima 18000 BTU: 33.500 TL

FujiPlus Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL

FujiPlus Inverter Klima 18000 BTU: 33.500 TL

Keysmart Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL

Daewoo Klima 12000 BTU: 24.500 TL

Dijitsu Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL

Dijitsu Inverter Klima 18000 BTU: 33.500 TL

Kumtel 7000 BTU Portatif Klima: 9.900 TL

Kumtel Buz Makinesi: 5.750 TL

Kumtel Kule Tipi Vantilatör: 1.590 TL

Kumtel Ayaklı Vantilatör: 1.150 TL

Kumtel Tavan Vantilatörü: 799 TL

Polosmart Araç İçi Mini Soğutucu (6 L): 2.490 TL

Sitingo Oto Koltuk Kılıf Seti: 890 TL

Carplay (7 inç Ekran): 2.790 TL

Araç İçi Kameralı Dikiz Aynası: 1.190 TL

Araç İçi Kamera Dashcam: 990 TL

Makaralı Güneşlik: 349 TL

Hasır Minder: 349 TL

Araç İçi Kapı Aydınlatma: 349 TL

Moki Çocuk Emniyet Kemer Desteği: 349 TL

L Telefon Tutucu: 349 TL

Araç İçi Güneşlik Şemsiye: 399 TL

Araç İçi Led Göz: 399 TL

Metalize Güneşlik (~130x60 cm): 229 TL

Araç İçi Küllük: 229 TL

Araç İçi 2'li Bardak Tutucu: 229 TL

Araç İçi Şişme Boyun Yastığı: 229 TL

Araç İçi Led 2'li Aydınlatma: 229 TL

Araç Direksiyon Güneşlik: 129 TL

Telefon Kaydırmaz Paspas: 129 TL

Araç İçi Telefon Tutucu ve Askılık: 129 TL

Mıknatıslı Telefon Tutucu: 229 TL

Araç Bel Desteği: 99 TL

Araç İçi Numaratör: 99 TL

Solar Led Tekerlek Işığı: 399 TL

Araç Wirelles Adaptör: 229 TL

Araç Uyarı Işığı: 229 TL

Araç Led Işık 3m USB: 199 TL

Yapışkanlı Araç Reflektörü: 229 TL

Tekerlek Etiketi ve Sibop Kapağı Seti: 79 TL

Bagaj Lastiği: 79 TL

Sibop Kapağı (4'lü): 69 TL

Sgs Basınçlı Yıkama Makinesi 5.490 TL

AutoWare Şarjlı Araç Yıkama Tabancası 1.250 TL

AutoWare Araç İçi Organizer Askı 99 TL

AutoWare Araba Temizlik Fırçası 349 TL

AutoWare Araba Koltuk Arkası Organizer 229 TL

Araç İçi Hava Nemlendirici 229 TL

AutoWare Araç Detay Temizleme Fırçası 99 TL

AutoWare Araç İçi Koltuk Arkası Organizer 43x61 cm 229 TL

AutoWare Araç İçi Bagaj Organizer 349 TL

AutoWare Çok Kullanışlı Organizer 229 TL

Sisus Basınçlı Araç Köpük Pompası 2 Litre 399 TL

Space24 Araç İçi Bardak Tutucu 79 TL

Space24 Ayak Basınçlı Hava Pompası 229 TL

Space24 Araç İçi Düzenleyici 229 TL

Space24 Araç İçi Gözlük Tutucu 129 TL

Space24 Araç Koltuk Kenarı Tamamlayıcı 229 TL

Space24 Araç İçi Çöp Kutusu 129 TL

Space24 Araç İçi Bardak Tutucu 229 TL

Space24 Basınçlı Temizlik Tabancası 229 TL

Space24 Çok Fonksiyonlu Temizleme Jeli 79 TL

Space24 Araç Cam Sileceği 60 cm 129 TL

Space24 Araç Cam Sileceği 45 cm 129 TL

Space24 Silikon Çekçek 129 TL

Auto Power Cam Suyu Yazlık 3 Litre 65 TL

Auto Power Cilalı Oto Şampuanı 1 Litre 65 TL

Auto Power Bor Benzin Enjektör Temizleyici 250 ml 95 TL

Auto Power Oto Bakım Ürünleri 250 ml 35 TL

Auto Power Bor Dizel Enjektör Temizleyici 250 ml 95 TL

Auto Power Oto Bakım Ürünleri 500 ml 65 TL

Autopower Çizik Alıcı Pasta Cila 300 gr 65 TL

Erpar Universal Oto Halı Paspas 399 TL

Erpar Halı Bagaj Çantası 299 TL

Champions Motor Görünümlü Çocuk Bisiklet 16 Jant 5.499 TL

Venti 20 Jant Bisiklet 4.990 TL

Kapı Sinekliği Mıknatıslı Cırt Bantlı 179 TL

Tek Kanat Sineklik 75x125 cm 69 TL

Çift Kanat Sineklik 130x150 cm 79 TL

Fiyonklu Elbiseli Bebek 399 TL

Türkiye İş Bankası Hikaye Kitapları 45 TL

Eolo Hareketli Sürgülü Kitaplar 99 TL

0-6 Yaş Eğlenceli Gözler Boyama Kitapları 55 TL

Elena Pelüş Tavşan Lily 499 TL

Yumurta Saklama Kabı 59 TL

Okyanus Home Dolap İçi Raf 109 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 750 ml 39 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 450 ml 29 TL

Pazar Arabası 529 TL

Ayarlanabilir Çekmece İçi Organizer Set 119 TL

Kare Badya 79 TL

Kesme Panosu 85 TL

Kappa ABS Valiz Büyük Boy 1.069 TL

Kappa ABS Valiz Orta Boy 949 TL

Kappa ABS Valiz Küçük Boy 829 TL

North Pacific Valiz Etiketi 65 TL

North Pacific Valiz Etiketi 69 TL

North Pacific Valiz Etiketi 75 TL

North Pacific Pasaport Kılıfı 129 TL

North Pacific Pasaport Kılıfı 145 TL

Mutfak Önlüğü 48x67 cm 99 TL

Kappa Eva Sandalet Erkek 259 TL

Kappa Eva Sandalet Kadın 259 TL

Masa Örtüsü 160x160 cm 129 TL

Koltuk Örtüsü 170x210 cm 179 TL

Ören Bayan Keçeden Oyuncak Yapım Kiti 17 cm 59 TL

Ören Bayan Mini Amigurumi Kiti 12 cm 125 TL

Ören Bayan Punch Nakış Kiti 16 cm 209 TL

Ören Bayan Kırlent Punch Kiti 45 cm 279 TL

Ören Bayan El Kuklası Kiti 22 cm 49 TL

Yastık Kılıfı 50x70 cm 79 TL

Kiğılı Patik Çorap Çeşitleri 2'li Kadın / Erkek 89 TL

Casilli Sütyen 379 TL

Casilli Sütyen 369 TL

Sıcak Soğuk Taşıma Çantası 85 TL

Çelik Derin Tencere 849 TL

Chefs Tek Fiyat Kurban Bıçak Çeşitleri 129 TL

Chefs Şef Bıçağı 30 cm 139 TL

Chefs Çelik Satır 36,5 cm 449 TL

Et Döveceği 279 TL

Taşıma Sepeti 269 TL

Chefs Tava 299 TL

Chefs Wok Tava 389 TL

Çelik Karnıyarık Tencere 849 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 1.350 TL

Çiğ Köfte Tepsisi 38 cm 189 TL

Krom Sini 50 cm 149 TL

Ahşap Kapaklı Gravürlü Baharatlık 130 ml 35 TL

Gravürlü Ayaklı Kurabiyelik 0,8 Litre 59 TL

Gravürlü Ayaklı Kurabiyelik 1,35 Litre 85 TL

Paşabahçe Tokio Kase 18 cm 79 TL

Paşabahçe Tokio Kase 12 cm 109 TL

Borcam Yuvarlak Kapaklı Borcam Tencere 2200 cc 229 TL

Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 285 cc 119 TL

Glass in Love Cam Kupa 200 cc 99 TL

Çok Amaçlı Cam Yağ Spreyi 200 ml 109 TL

Süzgeç 14 cm 65 TL

Porsiyonluk Yuvarlak Güveç 89 TL

Dolma Kapağı 21 cm 55 TL

