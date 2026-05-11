BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12-13-15 MAYIS

BİM AKTÜEL 12 MAYIS 2026 KATALOĞU
Solo Kağıt Havlu (16'lı): 199 TL
Solo Tuvalet Kağıdı (48'li Dev Paket): 349 TL
Bulut Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı (1500 ml): 99 TL
Vanish Multipower Leke Çıkarıcı (1 L): 169 TL
Asperox Sarı & Mavi Güç (2x1000 ml): 189 TL
Solo Yüzey Temizlik Havlusu (100'lü): 74,50 TL
Quickdish Telli Bulaşık Süngeri (3'lü): 19,50 TL
Quickdish Temizlik Bezi: 32,50 TL
Quickdish Cam Bezi (2'li): 59 TL
Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu (694 ml): 33,50 TL
Miss Soda Plus (500 g) + Arap Sabunu (1 L): 119 TL
Blume Peçete (200'lü): 42,50 TL
Sparx Diamond Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü (40'lı): 239 TL
Viking Sıvı Bulaşık Deterjanı (750 ml): 49,50 TL
Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyici (250 ml): 34,50 TL
Protex Kraft Pişirme Kağıdı (16'lı): 39,50 TL
Macromax Battal Boy Çöp Torbası (20'li): 69 TL
Macromax Buzdolabı Poşeti (80'li): 59 TL
Macromax Streç Film (100 Metre): 129 TL
Queen Desenli Peçete (20'li): 19,50 TL
Pofu Islak Havlu (100'lü): 25 TL
Duru Katı Sabun (4x90 g): 72,50 TL