ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA TAYİN SONUÇLARI 2026 | İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEBBİS atama sonucu öğrenme

HİZMET PUANI ESAS ALINACAK

İl içi atamalarda en belirleyici unsur hizmet puanı olacak. Eğer iki veya daha fazla öğretmen aynı okulu tercih etmişse ve hizmet puanları eşitse, öncelikle öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, bu da eşitse zorunlu çalışma yükümlülüğü durumuna bakılarak yerleştirme yapılıyor. 2026 yılı atamalarında da bu kriterler şeffaf bir şekilde MEBBİS sistemi üzerinden otomatik olarak işletiliyor.

YENİ GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ

Ataması kesinleşen öğretmenler için ilk tebligat ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinde yapılacak. Boş kalan kadrolar için yürütülecek ilk sıra çalıştırma işlemleri ise 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek. İkinci aşamadaki sıra atamaları 13 Ağustos tarihinde tamamlanacak. Bu kapsamda yer değişikliği hakkı elde eden öğretmenler, 14 Ağustos itibarıyla yeni görev yerleri için ilişik kesme işlemlerini tamamlayabilecek.