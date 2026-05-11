ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA TAYİN SONUÇLARI 2026 | İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEBBİS atama sonucu öğrenme

MEB 2026 il içi tayin sonuçları için geri sayım sona erdi. Hizmet puanı üstünlüğüne göre değerlendirilen başvuruların ardından gözler şimdi MEBBİS sonuç ekranına çevrildi. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme ve göreve başlama tarihleri de netleşmeye başladı.
ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 4 – 6 Mayıs tarihleri arasında alınan il içi atama sonuçları bugün yani 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü ilan edilecek. Aynı gün sıra kayıtları da sistem üzerinden oluşturulacak. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını her yıl olduğu gibi MEBBİS veya e-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler.
ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Atama sonuçları ilan edildiği andan itibaren, adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşletim Sistemi) üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla sonuç belgelerine erişebilecekler. Sonuç ekranında öğretmenin yerleştirildiği yeni okulun adı, hizmet puanı ve atama türü gibi detaylar yer alacak. Yerleştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise genellikle sonuçların ilanını takip eden ilk iş gününden itibaren başlatılıyor.
HİZMET PUANI ESAS ALINACAK
İl içi atamalarda en belirleyici unsur hizmet puanı olacak. Eğer iki veya daha fazla öğretmen aynı okulu tercih etmişse ve hizmet puanları eşitse, öncelikle öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, bu da eşitse zorunlu çalışma yükümlülüğü durumuna bakılarak yerleştirme yapılıyor. 2026 yılı atamalarında da bu kriterler şeffaf bir şekilde MEBBİS sistemi üzerinden otomatik olarak işletiliyor.
YENİ GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ
Ataması kesinleşen öğretmenler için ilk tebligat ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinde yapılacak. Boş kalan kadrolar için yürütülecek ilk sıra çalıştırma işlemleri ise 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek. İkinci aşamadaki sıra atamaları 13 Ağustos tarihinde tamamlanacak. Bu kapsamda yer değişikliği hakkı elde eden öğretmenler, 14 Ağustos itibarıyla yeni görev yerleri için ilişik kesme işlemlerini tamamlayabilecek.