Şebnem Ferah İzmir konseri ne zaman, hangi tarihte? Biletler satışa çıktı mı?

Şebnem Ferah, geçtiğimiz günlerde 3 Haziran 2026'da İstanbul'da konser vereceğini duyurmuştu. Etkinlik için satışa sunulan biletler dakikalar içinde tükenmişti.
Yaklaşık 17 bin kişi kapasiteli açık hava etkinlik alanı olarak bilinen KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek konserin 140 bin kişinin uğruna sıraya girdiği biletleri 12 dakika içerisinde tükenerek bir rekora imza atmıştı. Şebnem Ferah, gelen yoğun ilgi üzerine İzmir'de de hayranlarıyla bir araya gelecek.
İZMİR KONSER TARİHİ BELLİ OLDU
Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 3 ve 27 Haziran'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sevenleriyle hasret giderecek.
Ferah, sonrasında ise 13 Haziran'da da İzmir'deki hayranlarıyla buluşacak. Ferah, İzmir Arena'da sahne alacak. Konserin biletleri 11 Mayıs Pazartesi günü satışa çıkacak.