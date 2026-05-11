Yol kenarında çıkıyor, bağışıklığı destekliyor! Faydaları saymakla bitmiyor

Doğanın en büyük sürprizlerinden biri belki de göz önündeki değerleri fark edemememizdir. Eşek gevreği ; yol kenarında, tarlada, boş arazide kendi kendine yetişen sade bir ot olmasına rağmen, Ege'de nesillerdir hem şifa hem de lezzet kaynağı olarak biliniyor. Şimdi ise yeniden hak ettiği ilgiyi görmeye başlıyor.

Eşek gevreği, Ege Bölgesi 'nde "eşek helvası", "sütlen" ya da "çallıca otu" isimleriyle de bilinen yabani bir bitki. Hafif dikenli yaprakları ve koparıldığında çıkan sütlü özsuyu sayesinde kolayca tanınıyor. Genellikle mart ayından itibaren filizleniyor ve en çok çiçek açmadan önceki genç döneminde toplanıyor.

NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Son yıllarda doğal beslenmeye ilginin artmasıyla birlikte eşek gevreği de yeniden gündeme gelmeye başladı. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde hücreleri korumaya yardımcı olduğu belirtilirken; kalsiyum, demir ve C vitamini bakımından da zengin olduğu ifade ediliyor. Geleneksel kullanımda ise ezilerek yara ve küçük kesiklerin üzerine lapa şeklinde uygulandığı biliniyor.

MUTFAKTA NASIL KULLANILIR?

Eşek gevreğinin genç yaprakları çiğ olarak salatalara eklenebiliyor. Bunun yanı sıra haşlanıp zeytinyağlı yemeklerde, kavurmalarda veya börek içlerinde de kullanılıyor. Bitkinin çayı da oldukça yaygın: Bir fincan kaynar suya bir tatlı kaşığı taze ya da kurutulmuş yaprak eklenip 5-10 dakika demlenmesi yeterli oluyor.

ÖNEMLİ UYARI

Uzmanlar, doğadan toplanan yabani otların mutlaka doğru şekilde teşhis edilmesi gerektiğini vurguluyor. Yanlış bitkilerin tüketimi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği için özellikle deneyimsiz kişilerin dikkatli olması öneriliyor. Emin olunmayan durumlarda bir uzmana danışılması gerektiğinin altı çiziliyor.