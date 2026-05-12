936 milyonluk vurguna darbe

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince 24 ilde operasyonlar düzenlendi. İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Aksaray ve Kilis'te gerçekleştirilen operasyonlarda umreye götürme vaadiyle, kuyumculara sahte ve değeri düşük altın satışı yaparak, sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaparak, yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, sahte vekaletler düzenleyip gayrimenkul satışı yaparak, sahte senet düzenleyerek, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek ve iş bulma vaadiyle vatandaşlarımızı 936 milyon 581 bin TL dolandırdıkları tespit edilen 224 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 133'ü tutuklandı, 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı, çeşitli ziynet eşyaları, silah ve mühimmat ele geçirildi.

16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan İstanbul'da suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda, yaralama, mekan kurşunlama ve yağma olaylarına karıştığı tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren suç örgütüne mensup şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, 16 şüphelinin Eyüpsultan ve Üsküdar'da "kasten yaralama", yine Eyüpsultan'da 5 farklı adrese yönelik "işletmenin kurşunlanması", Bağcılar'da bir işletmenin "yağma amaçlı tehdit edilmesi" suçlarına karıştıkları, Ataşehir'de bir kişiye yönelik eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Polis ekiplerince farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.