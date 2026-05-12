Sıcaklıklar artıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yeni haftada hava sıcaklıkları yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Cumadan itibaren sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek. Sıcaklıklar bu hafta Ankara'da 19-22, İstanbul'da 19-24 ve İzmir'de 25-28 derece civarında olacak. Tire ve Ödemiş'te ise sıcaklıkların 30 dereceye yükselmesi bekleniyor.