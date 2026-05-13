SON DAKİKA: Yaş çay alım fiyatı belli oldu!

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, geçen yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olduğu anımsatıldı.
ÇAYKUR'un 2025'te 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay alımı yaptığına işaret edilen açıklamada, "ÇAYKUR, bu yıl ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2025 yılında kilogram başına 25,44 lira olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.
GEÇTİĞİMİZ YIL YAŞ ÇAY FİYATI NE KADARDI?
2025 yılı verileri incelendiğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 25,44 TL olarak belirlemişti.
Bir önceki yıl olan 2024'te 19 TL seviyesinde olan fiyat, 2025'te yaklaşık %33,9 oranında bir artış göstermişti.