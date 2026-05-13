KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI 2026 | Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Bayram tatili 9 gün mü?
Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş da tatil planlarını netleştirmeye başladı. Özellikle çalışanlar ve memurlar, bayramın hangi tarihlere denk geldiğini ve tatilin kaç gün süreceğini merak ediyor. Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayamı'na kaç gün kaldı? İşte ayrıntılar…









2026 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Yaz sezonunun hemen öncesine denk gelen bayram tatili, hem ibadetlerini yerine getirmek isteyenler hem de uzun bir mola planlayan milyonlarca vatandaş için şimdiden heyecan yarattı. Tatil programlarını erkenden oluşturmak isteyenler ise "Kurban Bayramı ne zaman?" ve "Bayrama kaç gün kaldı?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar…

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, bu yıl Kurban Bayramı mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Yılın ikinci dini bayramı olan bu mübarek dönem, 26 Mayıs 2026 Salı günü arife günü ile başlayacak. Dört gün sürecek olan bayramın birinci günü ise 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Vatandaşlar ibadetlerini yerine getirirken, resmi kurumlar ve bankalar da bayram takvimine göre çalışmalarına ara verecek.