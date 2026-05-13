MÜZELER HAFTASI NE ZAMAN? Müzeler Haftası'nda müzeler ücretsiz mi? Müzeler Haftası'nda hangi müzeler ücretsiz?

Tarihin izlerini yakından görmek ve kültürel mirası keşfetmek isteyenler için 2026 Müzeler Haftası heyecanı başladı. Her yıl Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan bu özel hafta kapsamında müzeler ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. İstanbul 'da başta olmak üzere birçok şehirde düzenlenecek sergiler, söyleşiler ve özel programlar şimdiden merak konusu oldu. Vatandaşlar ise "Müzeler Haftası ne zaman başlayacak?", "İstanbul'da müzeler ücretsiz olacak mı?" ve "Hangi müzelere ücretsiz giriş yapılabilecek?" sorularına yanıt arıyor. Detaylar…

Uluslararası Müzeler Günü, her yıl 18 Mayıs'ta müzelerin toplumdaki işlevi ve önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmakta olan uluslararası bir günüdür. Dünyada 1977 yılından beri kutlanmakta olan Uluslararası Müzeler Günü, Türkiye'de 1982 yılında kutlanmaya başlamıştır.

MÜZELER HAFTASI MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler ve ören yerleri genellikle hafta boyunca, özellikle 18 Mayıs'ta ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Bu sene için henüz resmi bir duyuru gelmemiş olup, açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

Ayrıa İBB Kültür AŞ de, kültür sanatı erişilebilir kılmak için geçtiğimiz senelerde 18 Mayıs Müzeler Günü'ne özel olarak Türk vatandaşları 09.00-14.00 saatleri arasında müzeleri ücretsiz ziyarete açmıştı.