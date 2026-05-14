BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? | Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak? İşte Babalar Günü takvimi 2026

Hayatımızın her anında yanımızda duran, deneyimleriyle bize yön veren babalarımız için yılın en özel günlerinden biri yeniden yaklaşıyor. 2026'ya girilmesiyle birlikte, onlara duyduğumuz sevgi ve minneti göstereceğimiz bu anlamlı tarihin hangi güne denk geldiği birçok kişi tarafından araştırılıyor.
Sadece bir günle sınırlı kalmayan sevgiyi hatırlatmak isteyenler, Babalar Günü için hazırlıklara şimdiden başlarken, "Bu yıl Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak?" sorusu da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
2026 BABALAR GÜNÜ HANGİ GÜN KUTLANACAK?
Dünya genelinde ve Türkiye'de her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan bu özel gün, 2026 takviminde de geleneğini bozmuyor. Yapılan hesaplamalara göre 2026 Babalar Günü, 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Babalar Günü'nün kökeni, aslında bir kız çocuğunun babasına duyduğu büyük hayranlığa dayanmaktadır. Amerikalı Sonora Smart Dodd, bir iç savaş gazisi olan ve altı çocuğunu tek başına büyüten babasının fedakarlıklarını onurlandırmak amacıyla bu günü başlatmıştır. İlk kez 1910 yılında kutlanan bu anlamlı gün, zamanla küresel bir boyut kazanarak tüm dünyada babaların ve baba figürlerinin onurlandırıldığı resmi olmayan ancak gönüllerde yer eden bir bayrama dönüşmüştür.