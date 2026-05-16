19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? | 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken toplu taşımaya ilişkin detaylar da netleşti. Resmi açıklamalara göre İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok büyükşehirde 19 Mayıs 2026 Salı günü bazı toplu taşıma hatlarında ücretsiz ulaşım hizmeti uygulanacak. Vatandaşlar ise hangi araçların ücretsiz olacağını ve uygulamanın gün boyu sürüp sürmeyeceğini merak ediyor. İşte detaylar…
19 MAYIS 2026 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda 19 Mayıs 2026 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda belirli hatlarda toplu taşıma ücretsiz olacak. Karara göre özellikle ulusal raylı sistem hatlarında vatandaşlar gün boyunca ücretsiz seyahat edebilecek.
HANGİ ULAŞIM HATLARI ÜCRETSİZ OLACAK?
Açıklanan karara göre Marmaray, Başkentray ve İZBAN gibi şehirler arası bağlantı sağlayan ana hatlar 19 Mayıs günü ücretsiz hizmet verecek. Bunun yanında Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy metro hattında da ücretsiz ulaşım uygulanacak. Bu düzenleme özellikle İstanbul'da yoğun yolcu trafiğini rahatlatmayı hedefliyor.
İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA NASIL OLACAK?
İzmir'de ise ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, metro ve tramvay hatlarında belediye meclisi kararıyla ücretsiz ya da indirimli ulaşım uygulanabiliyor. İZBAN'ın ise resmi karar kapsamında ücretsiz hizmet vereceği netleşmiş durumda.