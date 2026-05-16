Üniversite affında kırmızı çizgiler belirlendi

Yükseköğretim Kurulu'nun hazırladığı 27 maddelik kanun teklifine yönelik çalışmalar sürüyor.

Taslakta üniversite affının kapsamı genişletilirken, hangi suçların düzenleme dışında tutulacağı da açık şekilde sıralandı.

Buna göre terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu ticareti suçlarından hüküm giyenler öğrenci affından yararlanamayacak.

Hazırlık, önlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim görürken çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen öğrenciler yeniden üniversiteye dönebilecek.