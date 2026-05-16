Yunan bu kez zeybeğe göz dikti

Yunanistan'da düzenlenecek"zeibekiko" etkinliği Türkiye'den tepki çekti. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, zeybeğin Türk kültürüne ait olduğunu vurgulayarak "Bunu da mı çalacaksınız?" yorumu yaptı.
Kültür adı altında Türkiye'nin değerlerini kopyalayan Yunanistan, yemek ve müziklerimizin ardından bu sefer de zeybek oyunumuza sahip çıktı. Yunan basınından Greek City Times, halkın "zeibekiko" etkinliği düzenlemek için kolları sıvadığını yazdı.
Gazete, her yaştan Yunan vatandaşının "zeibekiko" oynamak için Aristotelous Meydanı'nı doldurmaya hazırlandığından bahsetti. Etkinliğin, 14 Haziran Pazar günü düzenleneceği duyuruldu. Organizasyon yetkilileri, bu girişimi hem kültüre hem de sağlığa bağladı.
Yetkililer, bu etkinliğin Yunan kültürel mirası aracılığıyla katılımı, hareketi ve ruh sağlığını teşvik ederken, demans ve Alzheimer hastalığı konusunda farkındalığı artırmayı amaçladığını belirtti. Yunanların zeybeği çalmaya kalkmasına ise Türkiye'den de tepki yağdı. Sosyal medya üzerinden yorum yapanlar, "taklitlerin" durdurulması gerektiğini söyledi.