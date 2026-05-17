Aydın'da okulda yasak aşk: 5 kişi görevden alındı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Osman Yozgatlı Ortaokulu'nda bazı öğretmenler arasında yasak aşk yaşandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Okulda yaşandığı öne sürülen olay sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında okul müdürü, 3 öğretmen ve 1 temizlik görevlisinin görevden uzaklaştırıldı.
İdari incelemenin yanı sıra olay adli boyuta da taşındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan raporların değerlendirilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Savcılığı'na iletildiği öğrenildi. Aydın'da eğitim kurumunda yaşandığı iddia edilen olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.