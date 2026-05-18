Zilhicce oruçları ne zaman başlıyor? 2026 Zilhicce orucu hangi gün başlıyor, kaç gün tutulur?

Kurban Bayramı yaklaşırken Zilhicce ayı ve bu ayda tutulacak oruçlar yeniden gündeme geldi. Özellikle "2026 Zilhicce oruçları ne zaman başlıyor, kaç gün tutuluyor, Arefe orucu hangi tarihte?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İslam'da faziletli ibadetler arasında gösterilen Zilhicce oruçlarının başlangıç tarihi ve merak edilen tüm detaylar belli oldu.
ZİLHİCCE ORUÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İslam takviminde önemli aylardan biri olan Zilhicce ayı, hac ibadetinin yerine getirildiği ve Kurban Bayramı'nı içinde barındıran mübarek bir dönem olarak kabul ediliyor. Bu ayın özellikle ilk günlerinde tutulan oruçlar, İslam alimleri tarafından faziletli ibadetler arasında gösteriliyor.
2026 yılı dini takvimine göre Zilhicce ayı 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü başlayacak. Bu nedenle Zilhicce oruçları da aynı tarihten itibaren başlayabilecek.
ZİLHİCCE ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?
Dini kaynaklara göre Zilhicce ayının ilk 9 gününde oruç tutmak müstehap kabul edilmektedir. Ancak kişinin bu dokuz günün tamamını tutma zorunluluğu bulunmuyor. Dileyenler birkaç gününü veya tamamını değerlendirebiliyor.
2026 yılına göre:
Zilhicce başlangıcı: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
Zilhicce'nin 9. günü (Arefe): 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
ZİLHİCCE ORUCUNUN ÖNEMİ NEDİR?
Peygamber Efendimiz (sas), Zilhicce'nin ilk günlerinin önemine dikkat çekerek bu günlerde yapılan ibadetlerin büyük sevap taşıdığını bildirmiştir. Rivayetlerde, Allah katında Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan salih amellerin çok değerli olduğu ifade edilmektedir.
Özellikle Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe günü ayrı bir öneme sahiptir. Hz. Peygamber (sas), Arefe günü tutulan oruç için, "Geçmiş ve gelecek birer yıllık günahların bağışlanmasına vesile olmasının Allah'tan umulduğunu" bildirmiştir.
Ancak hac ibadetini yerine getiren kişilerin, ibadetlerinde güç kaybı yaşamamaları adına Arefe günü oruç tutmamalarının daha uygun olduğu belirtilmektedir.
Zilhicce ayını ibadet, dua, zikir ve oruçla değerlendirmek isteyenler için 2026 yılında ilk gün 18 Mayıs Pazartesi olacak.