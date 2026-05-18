Zilhicce oruçları ne zaman başlıyor? 2026 Zilhicce orucu hangi gün başlıyor, kaç gün tutulur?

Dini kaynaklara göre Zilhicce ayının ilk 9 gününde oruç tutmak müstehap kabul edilmektedir. Ancak kişinin bu dokuz günün tamamını tutma zorunluluğu bulunmuyor. Dileyenler birkaç gününü veya tamamını değerlendirebiliyor.

ZİLHİCCE ORUCUNUN ÖNEMİ NEDİR?

Peygamber Efendimiz (sas), Zilhicce'nin ilk günlerinin önemine dikkat çekerek bu günlerde yapılan ibadetlerin büyük sevap taşıdığını bildirmiştir. Rivayetlerde, Allah katında Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan salih amellerin çok değerli olduğu ifade edilmektedir.

Özellikle Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe günü ayrı bir öneme sahiptir. Hz. Peygamber (sas), Arefe günü tutulan oruç için, "Geçmiş ve gelecek birer yıllık günahların bağışlanmasına vesile olmasının Allah'tan umulduğunu" bildirmiştir.