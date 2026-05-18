Victor Osimhen'den Başkan Erdoğan'a: Sizinle şahsen tanışmak için kupayı kazanmalıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini kabul etti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etti.
OSİMHEN'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A: BİZİ KABUL ETTİĞİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ
Kabulde, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, "Bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin önünüzde olmak her zaman büyük bir zevk. Tıpkı başkanımızın dediği gibi, Sizinle şahsen tanışmak için kupayı kazanmalıyız." dedi.
"GALATASARAY'IN BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM"
Öte yandan Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, üst üste 4'üncü defa Süper Lig Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray'ın futbolcuları, teknik heyeti ve yöneticileriyle İstanbul'da bir araya geldiklerini belirtti.
Erdoğan, "Galatasaray'ın bilhassa Avrupa'da elde ettiği başarılar, milletimizin belleğinde çok müstesna bir konuma sahiptir. Türk sporunun uluslararası arenadaki yüzlerinden biri olmaya devam eden Galatasaray'ın başarılarının devamını diliyorum. Galatasaray taraftarına ve tüm camiasına selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.