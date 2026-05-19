BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI 2026? | Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili ne zaman başlayacak?

2026 Kurban Bayramı tatili süresi ve bayram tarihleri vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla birlikte "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman başlayacak?" soruları netlik kazandı. İslam aleminde büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı bu yıl mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Resmi takvime göre arefe günü 26 Mayıs Salı'ya denk gelirken, Kurban Bayramı'nın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Erdoğan açıklamasında, kamu çalışanları için bayram tatiline ek idari izin verildiğini belirterek toplam tatilin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Böylece kamu çalışanları için tatil, hafta sonlarıyla birlikte uzun bir dinlenme fırsatı sunacak. Özel sektörde ise tatil süresi şirketlerin çalışma düzenine göre değişiklik gösterecek. İşte 2026 Kurban Bayramı tarihleri, arefe günü ve bayram tatiline ilişkin tüm detaylar…
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu sene Kurban Bayramı'nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmî tatillerine bir buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık.
Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkânı vermiş oluyoruz. Hayırlı olsun diyorum." dedi.
2026 Kurban Bayramı Tarihleri ve Takvimi
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım gün tatil)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi