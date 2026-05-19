BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI 2026? | Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili ne zaman başlayacak?

2026 Kurban Bayramı tatili süresi ve bayram tarihleri vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla birlikte "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman başlayacak?" soruları netlik kazandı. İslam aleminde büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı bu yıl mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Resmi takvime göre arefe günü 26 Mayıs Salı'ya denk gelirken, Kurban Bayramı'nın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Erdoğan açıklamasında, kamu çalışanları için bayram tatiline ek idari izin verildiğini belirterek toplam tatilin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Böylece kamu çalışanları için tatil, hafta sonlarıyla birlikte uzun bir dinlenme fırsatı sunacak. Özel sektörde ise tatil süresi şirketlerin çalışma düzenine göre değişiklik gösterecek. İşte 2026 Kurban Bayramı tarihleri, arefe günü ve bayram tatiline ilişkin tüm detaylar…