Dilek Hanif el sanatlarını çağdaş tasarımla buluşturdu

MODA tasarımcısı Dilek Hanif'in, Türkiye'nin tekstil üretimindeki kültürel mirasını görünür kılmak amacıyla hayata geçirdiği Halkın Sanatı Projesi, sergi formatıyla İstinyePark İzmir'de sanatseverlerle buluştu. Geleneksel el sanatlarını çağdaş tasarımla yeniden yorumlayan sergi, gerçekleşen özel açılış ve söyleşiyle ziyaretçilerini ağırladı. Kırklareli'nin Poyralı dokuması, Sivrihisar'ın emek yoğun Sarka işlemeciliği, İzmir Tire'ye ait Beledi Dokuması, Bartın'ın Tel Kırma işi ve Nallıhan'ın iğne oyası gibi pek çok geleneksel el sanatı moda tasarımlarına dönüştürüldü.