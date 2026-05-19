Instagram şipşak ( Instants) özelliği nedir, nasıl kapatılır?

Instagram'ın tartışma yaratan yeni özelliği "Şipşak", kullanıcıların o an çekilen fotoğrafları saniyeler içinde paylaşmasına imkan sağlıyor. Ancak fark edilmeden yapılan paylaşımlar ve hazırlıksız görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kimileri özelliği samimi bulurken, kimileri gizlilik riskine dikkat çekiyor. Peki "Şipşak" nasıl çalışıyor ve istenirse nasıl kapatılıyor? İşte detaylar…
Instagram'ın "Şipşak" Özelliği Tartışma Yarattı
Instagram'ın kullanıma sunduğu yeni "Instants-Şipşak" özelliği, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan yeniliklerinden biri haline geldi. Anlık fotoğraf paylaşımını öne çıkaran sistem, bazı kullanıcılar için eğlenceli bulunurken bazıları için ise istenmeyen paylaşımlara neden oldu.
ŞİPŞAK ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?
Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, çektikleri fotoğrafları karşılıklı takip ettikleri kişilere veya "Yakın Arkadaşlar" listesine saniyeler içinde gönderebiliyor. Mesaj kutusunun alt kısmında yer alan kamera simgesine dokunulduğunda kamera otomatik açılıyor ve çekilen kare doğrudan seçilen kişilere iletiliyor.
Sistem, Snapchat'teki geçici mesaj mantığına benzer şekilde çalışıyor. Gönderilen fotoğraflar görüntülendikten sonra kaybolurken, ekran görüntüsü alınmasına da izin verilmiyor.
KULLANICILAR YANLIŞLIKLA PAYLAŞIM YAPTI
Özelliğin aktif hale gelmesiyle birlikte birçok kullanıcı istemeden gönderdiği hazırlıksız fotoğraflar nedeniyle sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı. Özellikle filtre kullanılmadan gönderilen selfie'ler ve anlık kareler kullanıcıları zor durumda bıraktı.
Bazı kullanıcılar yeni sistemin sosyal medyadaki "mükemmel görünme" algısını kırdığını savunurken, bazıları ise özelliğin yeterince açık anlatılmadan sunulduğunu düşünüyor.
INSTAGRAM NEDEN BU ÖZELLİĞİ GETİRDİ?
Instagram yönetimi, kullanıcıların artık ana akışta daha az paylaşım yaptığını ve özel çevreleriyle daha samimi içerikler paylaşmaya yöneldiğini belirtiyor. "Şipşak" özelliğinin de kullanıcılar arasındaki hızlı ve doğal iletişimi artırmayı hedeflediği ifade ediliyor.
ŞİPŞAK ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR?
"Instants-Şipşak" özelliğini kullanmak istemeyenler, uygulama ayarlarından sistemi devre dışı bırakabiliyor.
Bunun için:
Profil sayfasına girin
Sağ üstteki "Ayarlar ve Hareketler" bölümünü açın
"İçerik Tercihleri" sekmesine dokunun
"Mesaj kutusunda Instants'ı gizle" seçeneğini aktif hale getirin
Yanlışlıkla gönderilen fotoğraflar ise paylaşım sonrası çıkan "geri al" seçeneğiyle kısa süre içinde silinebiliyor.