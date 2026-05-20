19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile beraberindeki heyet, bayram dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. İzmir'de ise Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene yoğun katılım vardı. Binlerce kişinin takip ettiği programda gençlerin halk oyunlarından tramboline, taekwondodan dağcılık gösterilerine uzanan performansları büyük alkış aldı. Programa İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Ordu Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, milletvekilleri ve il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda İzmir Valiliği tarafından düzenlenen resmi törende çelenk sunumu ve öğrenci gösterileri yer aldı. Halk oyunlarından ritmik jimnastiğe, akrobasi performanslarına kadar birçok etkinlik İzmirlilerle buluştu.