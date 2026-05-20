Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı anlattı

"KIZLAR TÜRKAY'A YAZIYORDU"

Kızların Türkay'a yazdığını söyleyen Açıkgöz, "Ama ailesinin konumu yüzünden o çok fazla muhatap olmadığını söylerdi. Ben Türkay ile samimiyetim dolayısı ile valilik konutuna birkaç kez araç yıkamak için gitmiştim.

Vali beyin koruması Akın polisin konut içerisinde araç yıkama setleri vardı o sebeple de araç yıkamak kolay oluyordu" dedi.

"SİLAHLARLA RESİM ÇEKİYORDU"

Türkay'ın o dönemde teknolojik aletlere ve arabalara meraklı olduğuna dikkat çeken Uğurcan Açıkgöz, "Türkay, valilik korumaları ile de çok zaman geçirirdi.

Korumalara ait olduğunu düşündüğüm silahlarla da resim çekinip, sosyal medyaya atardı. Üzerinde ve aracında silah hiç görmedim. Ama sosyal medyaya durum ya da post olarak resimler atardı" ifadelerini kullandı.