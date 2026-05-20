Hastanelerde Rapor Başvuru Merkezi dönemi başlıyor! Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan "Sağlık Raporları Yönetmeliği" ile sağlık kurumlarında rapor başvuru merkezleri oluşturulacak. Süreç, bundan böyle merkezler üzerinden takip edilecek. HABER MERKEZİ









Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sağlık Raporları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle sağlık raporlarının düzenlenme süreçlerine ilişkin kurallar belirlendi ve sahada uygulama birliği hayata geçirildi.

KARAR DESTEK SİSTEMİ

Tüm raporların başvuru sürecinde yazılı dilekçe ve benzer uygulamaların sona erdirildiği yönetmeliğe göre, başvuru süreçleri bundan sonra e-Nabız üzerinden kişisel beyan formunun doldurulmasıyla başlatılacak. Düzenlemeyle "tek hekim raporları" öncesinde bir karar destek siste

mi oluşturuldu. Tanı, ilaç ve malzeme kullanımıyla ilgili kişisel beyan sorularına verilen yanıtlara göre sistem bir değerlendirmede bulunacak. Bu kapsamda, kişinin sağlık raporu başvurusunda engel bir tanı, ilaç kullanımı ya da sağlık sorunu beyanı yoksa e-Nabız üzerinden "Sağlık Durum Belgesi" düzenlenebilecek.