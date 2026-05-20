İZMİR KURBANLIK FİYATLARI | Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık ne kadar?

Besicilerden ve sektör temsilcilerinden gelen bilgiler doğrultusunda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarda fiyat aralıkları şekillenmeye başladı. Dana, koç ve koyun fiyatları ile canlı kilogram bedelleri merak konusu oldu. İşte detaylar...

2026 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

2026 yılında kurbanlık fiyatlarında, yem giderleri ve genel yaşam maliyetlerindeki artışa bağlı olarak yukarı yönlü bir hareket gözlemleniyor. Türkiye genelinde fiyatlar şehirden şehire değişiklik gösterse de ortalama rakamlar belli aralıklarda şekilleniyor.

Geçen yıl İstanbul'da büyükbaş kurbanlıklar yaklaşık 90 bin TL ile 250 bin TL arasında satılırken, küçükbaş hayvanlar 10 bin TL ile 25 bin TL bandında alıcı buluyordu. Bu yıl ise fiyatların; küçükbaşta 18 bin TL ile 45 bin TL, büyükbaşta ise 140 bin TL ile 400 bin TL aralığına yükselmesi bekleniyor.