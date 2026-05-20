İZMİR KURBANLIK FİYATLARI | Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık ne kadar?

Besicilerden ve sektör temsilcilerinden gelen bilgiler doğrultusunda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarda fiyat aralıkları şekillenmeye başladı. Dana, koç ve koyun fiyatları ile canlı kilogram bedelleri merak konusu oldu. İşte detaylar...
2026 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
2026 yılında kurbanlık fiyatlarında, yem giderleri ve genel yaşam maliyetlerindeki artışa bağlı olarak yukarı yönlü bir hareket gözlemleniyor. Türkiye genelinde fiyatlar şehirden şehire değişiklik gösterse de ortalama rakamlar belli aralıklarda şekilleniyor.
Geçen yıl İstanbul'da büyükbaş kurbanlıklar yaklaşık 90 bin TL ile 250 bin TL arasında satılırken, küçükbaş hayvanlar 10 bin TL ile 25 bin TL bandında alıcı buluyordu. Bu yıl ise fiyatların; küçükbaşta 18 bin TL ile 45 bin TL, büyükbaşta ise 140 bin TL ile 400 bin TL aralığına yükselmesi bekleniyor.
2026 ORTALAMA CANLI AĞIRLIK FİYATLARI
Kurbanlık fiyatlarının belirlenmesinde en önemli kriterlerden biri canlı kilo fiyatları olmaya devam ediyor. 2026 yılı için ortalama kilogram başı fiyatlar şu şekilde öne çıkıyor:
Tosun (büyükbaş): 510 TL / kg
Düve ve inek: 475 TL / kg
Koç (küçükbaş): 450 TL / kg
Dişi koyun: 350 TL / kg
İLLERE GÖRE 2026 KURBANLIK FİYAT ARALIKLARI
Büyükşehirlerde artan lojistik, bakım ve pazar maliyetleri nedeniyle fiyatların Anadolu şehirlerine göre daha yüksek seyrettiği görülüyor.
İstanbul
Büyükbaş: 140.000 – 400.000 TL
Küçükbaş: 18.000 – 45.000 TL
7'de 1 hisse: 30.000 – 55.000 TL
Ankara
Büyükbaş: 110.000 – 350.000 TL
Küçükbaş: 18.000 – 40.000 TL
7'de 1 hisse: 28.000 – 50.000 TL
İzmir
Büyükbaş: 140.000 – 330.000 TL
Küçükbaş: 18.000 – 45.000 TL
7'de 1 hisse: 30.000 – 50.000 TL
Doğu Anadolu (Erzurum, Kars ve çevresi)
Büyükbaş: 100.000 – 280.000 TL
Küçükbaş: 15.000 – 35.000 TL
7'de 1 hisse: 25.000 – 45.000 TL
DİYANET'TEN 2026 KURBAN VEKÂLET BEDELİ AÇIKLAMASI
Kurban ibadetini vekâlet yoluyla yerine getirmek isteyenler için 2026 yılı bedelleri de netleşti. Açıklamaya göre Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla kurban kesim bedeli:
Yurt içinde: 18.000 TL
Yurt dışında: 7.000 TL