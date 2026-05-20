Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldürmüştü! 17 yaşındaki sanık 2. kez hakim karşısında İstanbul Çekmeköy'de lisede öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldürdüğü ve 6 kişiyi yaraladığı iddia edilen tutuklu sanık Furkan Samet Bakalım (17), 126 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.









Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci Furkan Samet Bakalım (17), öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars (52) ile 6 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, öğretmen Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Furkan Samet Balım, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

126 YILA KADAR HAPİS TALEBİ Tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede sanık Furkan Samet Bakalım'ın, Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçundan, yaralanan 6 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ile 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.