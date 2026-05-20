Haberler Yaşam Roma dönemine ışık tutan keşif Roma dönemine ışık tutan keşif Antalya'nın Aksu ilçesinde yer alan Perge Antik Kenti'ndeki kazılarda 1'inci yüzyılda inşa edilen kent stadyumunun Roma döneminde amfi tiyatroya dönüştürülerek, aralarında hayvanlara atılmanın yer aldığı cezalar için de kullanıldığını kanıtlayan bulgulara rastlandı.









UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Perge Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürülen kazılarda, Roma dönemindeki ceza ve eğlence kültürüne dair yeni bulgulara ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda, stadyumun kuzey bölümünün bir duvarla çevrilerek amfi tiyatroya dönüştürüldüğü ve alana giyotin tekniğiyle çalışan özgün bir hayvan salım mekanizması kurulduğu tespit edildi. Stadyuma kafeslerle getirildiği öngörülen vahşi hayvanların, giyotin tekniğiyle çalışan kapılardan alana salınarak mahkumların infaz edildiği gösterilerde kullanıldığı değerlendiriliyor. Perge Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Dönmez, 250 metre uzunluğuyla Pamfilya'nın en anıtsal yapılarından biri olan stadyumun, milattan sonra 1. yüzyılda inşa edildiğini ifade etti.





Dönmez, 2018 ile 2025 yılları arasında yapılan çalışmalarda, stadyumun 3. yüzyıldaki değişikliklerle Roma kültürünü temsil eden bir yapıya büründüğü yönünde veriler elde ettiklerini ifade etti.Roma döneminde stadyumun kuzey bölümünün duvarla çevrilerek alanın bir amfi tiyatroya dönüştürüldüğünü belirten Dönmez, "Kazılar sonucunda ulaştığımız bazı kaide buluntularının platform kurulumları ve 'Damnatio ad Bestias' dediğimiz, Roma döneminde arenalarda yapılan infazlarda çarmıhların gerildiği ya da platformların kurulduğu kaideler olduğunu anladık. Bu çok önemli bir buluntuydu" dedi. Hayvanlara atılma cezasının Roma'daki Kolezyum ile benzerlikler gösterse de Perge'deki sistemin eşsiz olduğuna işaret eden Dönmez, "Kolezyum'da yer altı hücrelerinden dikey olarak çıkan hayvanların, burada giyotin kapılarla, arenaya yatay olarak aniden salınarak insanları heyecanlandıran yenilikçi bir yaklaşım olduğunu anladık. Pamfilya bölgesinde yaptığımız gözlemlerde birçok tiyatronun da bu şekilde arenalara dönüştürüldüğünü ve hepsinde benzer kapıların yer aldığını anladık. Stadyumdaki kapılar özellikle vahşi hayvanların arenalara kafesler içinde getirilip, ani bir şekilde salınmasını sağlıyordu" dedi.