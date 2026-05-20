  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Malatya'da deprem | AFAD duyurdu

SON DAKİKA | Malatya'da deprem | AFAD duyurdu

Son dakika haberleri... AFAD duyurusuna göre Malatya’da saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ Valiliği merkez üssü Malatya Battalgazi olan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, şehir genelinde AFAD ve 112 hatlarına ulaşan herhangi bir hasar ihbarının bulunmadığı belirtildi.

AA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

SON DAKİKA | Malatya’da deprem | AFAD duyurdu

Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA | Malatya’da deprem | AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Malatya İli Battalgazi İlçesi'nde 20/05/2026 tarihinde saat 09:00'da 5.6 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

İlimizde de hissedilen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" denildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA