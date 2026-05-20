SON DAKİKA: Ünlü eski futbolcuya 10 yıl hapis şoku! Eski sevgilinin itirafı dosyaya girdi

ADLİ TIP RAPORU VE HTS KAYITLARI İDDİALARI DOĞRULADI

Ümit Karan savunmasında reddederek uyuşturucu ticareti yapmadığını, Şule Naz Öztürk'ün kendisine husumet beslediği için iftira attığını öne sürse de savcılık delillerin aksini söylediğine dikkat çekti.

Yapılan incelemelerde hem şüpheli Ümit Karan'ın hem de kullanıcı olduğu belirtilen Şule Naz Öztürk'ün Adli Tıp Kurumu raporlarında kokain kullandıklarının kesinleştiği anlaşıldı. Savcılık ayrıca iddianamede BTK'dan alınan telefon dökümleri ve HTS analizlerinde, Ümit Karan ile Şule Naz Öztürk'ün farklı tarih ve saatlerde 6 defa aynı konumdan baz verdiklerini belirtti.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede Ümit Karan'ın uyuşturucu maddeyi 3 farklı zamanda Şule Naz Öztürk'e temin ettiği ve başkalarına vermek suretiyle üzerine atılı uyuşturucu ticareti suçunu zincirleme şekilde işlediğini belirterek 10 yıla kadar hapsi istendi. Ünlü futbolcu önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.