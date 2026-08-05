'Çöl Kaplanı' Fahrettin Paşa Kimdir? Medine'yi Açlığa Rağmen Teslim Etmeyen Efsane Paşa!

Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'ndaki en büyük direniş destanlarından birine imza atan, adını tarihe altın harflerle yazdıran "Çöl Kaplanı" Fahrettin Paşa, dijital platformlarda ve yerel medyada tık rekoru kıran tarihi hikayeleriyle okuyucuyu ekran başına kilitliyor. Ege'nin ve İzmir'in köklü tarih bilinciyle takip ettiği bu büyük kahraman, imkansızı başaran iradesiyle her dönem en çok merak edilen isimlerin başında geliyor.
ÇÖLÜN ORTASINDA BAŞLAYAN İMKANSIZGÖREV
1868 Rusçuk doğumlu olan Fahrettin Türkkan, Osmanlı ordusunun disiplinli ve gözü pek subaylarından biriydi. I. Dünya Savaşı'nın en kritik döneminde, 1916 yılında Medine Muhafızlığı'na atandı. Görevi, İngiliz destekli isyancılara ve çöl şartlarına karşı Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu Medine'yi ne pahasına olursa olsun korumaktı.
Şehir, etrafındaki düşman kuvvetleri tarafından tamamen kuşatılmıştı. İstanbul ile tüm bağlantısı kesilmiş, yardım alması imkansız hale getirilmişti. İngilizler onun kısa sürede teslim olacağını düşünüyordu; ancak hesap etmedikleri bir şey vardı: Fahrettin Paşa'nın tunçtan iradesi!
"ÇEKİRGE KANATLARI, ASKERİN TEK AZIĞI OLDU"
Aylar geçtikçe Medine'de açlık had safhaya ulaştı. Un bitti, et bitti, erzak tamamen tükendi. Askerler günlerce aç kaldı. İşte o dehşet günlerde Fahrettin Paşa, askerlerinin hayatta kalabilmesi için fetva vererek çekirge yenilebileceğini duyurdu. Günlerce çölün üzerini kaplayan çekirgeler toplanıp haşlandı ve ordu bu şekilde hayatta kaldı.
Tarihçilerin "Çekirge Medine'yi kurtardı" diye yazdığı o günlerde, Paşa da askerinden farklı beslenmiyor, onlarla aynı acıyı paylaşıyordu.
RAVZA-İ MUTAHHARA'DA GÖZYAŞLARIYLA EŞSİZ SAVUNMA
İngilizler teslim olması için baskıyı artırdığında, Fahrettin Paşa Hz. Muhammed'in kabri olan Ravza-i Mutahhara'nın önünde durarak o meşhur tarihi yemini etti:
"Ey Allah'ın Resulü! Ben seni asla bırakmam!"
Medine'yi 2 yıl 7 ay boyunca düşmana vermeyen Paşa, sonunda kendi hükümetinin emriyle zorla ikna edilerek karargâhından çıkarıldı. İngilizler bile onun bu asil direnişi karşısında ellerini bağlayıp saygı duruşunda bulunmak zorunda kaldı.
SÜRGÜNDEN KURTULUŞ SAVAŞI'NA UZANAN ÖMÜR
Savaşın ardından Malta'ya sürgün edilen Fahrettin Paşa, İngilizlerin elinden kaçarak Anadolu'ya geçti ve Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Ömrünü vatana adayan "Çöl Kaplanı", bugün hala kahramanlık destanlarıyla dijital dünyanın en çok okunan ve paylaşılan tarihi figürleri arasında başı çekiyor.