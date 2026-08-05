Haberler Yaşam "Çöl Kaplanı" Fahrettin Paşa Kimdir? Medine'yi Açlığa Rağmen Teslim Etmeyen Efsane Paşa! 'Çöl Kaplanı' Fahrettin Paşa Kimdir? Medine'yi Açlığa Rağmen Teslim Etmeyen Efsane Paşa! İngilizlere ve ihanete karşı bir avuç askerle kutsal toprakları savundu! Açlıktan çekirge yiyen ama Medine'yi asla bırakmayan kahraman Türk komutanın destansı hayatı. HABER MERKEZİ









Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'ndaki en büyük direniş destanlarından birine imza atan, adını tarihe altın harflerle yazdıran "Çöl Kaplanı" Fahrettin Paşa, dijital platformlarda ve yerel medyada tık rekoru kıran tarihi hikayeleriyle okuyucuyu ekran başına kilitliyor. Ege'nin ve İzmir'in köklü tarih bilinciyle takip ettiği bu büyük kahraman, imkansızı başaran iradesiyle her dönem en çok merak edilen isimlerin başında geliyor.

ÇÖLÜN ORTASINDA BAŞLAYAN İMKANSIZGÖREV

1868 Rusçuk doğumlu olan Fahrettin Türkkan, Osmanlı ordusunun disiplinli ve gözü pek subaylarından biriydi. I. Dünya Savaşı'nın en kritik döneminde, 1916 yılında Medine Muhafızlığı'na atandı. Görevi, İngiliz destekli isyancılara ve çöl şartlarına karşı Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu Medine'yi ne pahasına olursa olsun korumaktı.

Şehir, etrafındaki düşman kuvvetleri tarafından tamamen kuşatılmıştı. İstanbul ile tüm bağlantısı kesilmiş, yardım alması imkansız hale getirilmişti. İngilizler onun kısa sürede teslim olacağını düşünüyordu; ancak hesap etmedikleri bir şey vardı: Fahrettin Paşa'nın tunçtan iradesi!