Bu cami görenleri hayrete düşürüyor! Daha önce böylesi görülmedi...





Safa Camii İmam Hatibi Gökhan Bedir ise açılır kubbenin ibadete farklı bir manevi atmosfer kattığını belirterek, "Camimizin en belirgin özelliklerinden biri kubbemizin açılır olması. Ferah, doğal klima ile serin bir şekilde cami cemaatimizle beraber ibadetlerimizi yapıyoruz. Camimizin diğer bir özelliği ise diğer camilerde bulunan avizelerin burada olmaması. İç kısımda duvarlarda bulunan LED ışıklarla aydınlatmayı sağlıyoruz. İlk atandığımda bu şekilde bir özelliğinin olması benim çok hoşuma gitti. Benim görüşüm caminin doğal ve sade olması. Bu camimiz de o şekilde sade ve doğal. Cemaat ise memnun. Daha öncesinde klima da yokmuş, zaten çok fazla da kullanmıyoruz. Üstü açıldığı için o rüzgar, o güneş ile birlikte ibadet yapabilmek insana ayrı bir feyz veriyor" ifadelerini kullandı.