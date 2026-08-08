Evde soğuk çay nasıl yapılır? Bir kez deneyen hazırını içemiyor! Yazın serinleten en kolay soğuk çay tarifi...

YAZIN EN ÇOK TERCİH EDİLEN SERİNLETİCİ İÇECEK

Evde hazırlanan soğuk çay, özellikle sıcak havalarda su tüketimini artırmaya yardımcı olabilir. Limon, nane ve meyve dilimleriyle zenginleştirildiğinde hem ferahlatıcı hem de düşük kalorili bir içecek haline gelir.

Evde soğuk çay nasıl yapılır? sorusunun cevabı aslında oldukça basit: doğru demleme, limon, soğuk su ve yeterli soğutma süresi. Hazır içeceklere göre daha sağlıklı, daha ekonomik ve tamamen damak zevkinize göre hazırlanabilen bu tarif, yaz boyunca buzdolabınızın vazgeçilmezi olabilir. Özellikle şekersiz limonlu soğuk çay ve şeftalili ev yapımı soğuk çay tarifleri, serinlemek isteyenler için en popüler seçenekler arasında yer alıyor.