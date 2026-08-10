Herkesin hayatı değişecek! Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünde heyecan dorukta

Emir kaybettiklerini geri almaya kararlıyken, Galip geri adım atmayı reddeder. İki cepheyi karşı karşıya getirecek büyük savaş kapıya dayanırken, Tarık da kendi tarafını seçmiştir.

Fahriye, Soner'in ne kadar ileri gidebileceğiyle yüzleşirken, Melek'in kızı olduğunu öğreneceğinden korkar. Mahallede saklanan sırlar ise çok daha büyük belalara yol açar.