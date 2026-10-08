Haberler Yaşam AÖF AF KAYIT 2026 | AÖF af kayıtları ne zaman ve nasıl yapılır? 2026 AÖF af kayıt ve ders seçimi işlemleri AÖF AF KAYIT 2026 | AÖF af kayıtları ne zaman ve nasıl yapılır? 2026 AÖF af kayıt ve ders seçimi işlemleri Yükseköğretim Kanunu kapsamında uygulanan öğrenci affından yararlanarak eğitimlerine yeniden başlamak isteyen AÖF öğrencileri için kayıt ve ders seçimi süreci başladı. Başvuruları üniversiteler tarafından onaylanan adaylar, belirlenen tarihler arasında kayıt ve ders seçimi işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, AÖF af kayıtları ne zaman ve nasıl yapılır? İşte 2026 AÖF af kayıt ve ders seçimi işlemlerine ilişkin merak edilenler... HABER MERKEZİ









AÖF'te öğrenci affından yararlanmak isteyen adayların gündeminde kayıt ve ders seçimi tarihleri yer alıyor. Af kapsamında başvurusunu yapan ve üniversite onayı alan öğrenciler için yeni süreç başladı. Eğitim hayatına kaldığı yerden devam etmek isteyen adaylar, AÖF af kayıt işlemlerinin nasıl ve ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte 2026 AÖF af kayıt ve ders seçimi sürecine dair detaylar...

AÖF AF KAYIT TARİHLERİ 2026 Öğrenci affı kapsamında 5 Ekim 2026 saat 17.00'ye kadar başvurusunu tamamlayan ve başvurusu onaylanan adayların, 2026–2027 öğretim yılı güz döneminde öğrenimlerine başlayabilmeleri için kayıt ve ders seçimi işlemlerini aşağıdaki tarihlerde tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt işlemleri 8 Ekim saat 10.00'da başlayacak, 16 Ekim saat 17.00'de sona erecektir. Adayların aoskayit.anadolu.edu.tradresine e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak Af Kayıt Kılavuzu'nda belirtilen adımları tamamlamaları ve ilgili dönem öğretim materyali ücretini ödemeleri gerekmektedir. Kayıt işlemi, tüm adımların tamamlanması ve ücretin ödenmesiyle kesinleşecektir.