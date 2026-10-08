Binanız sağlam mı? E-Devlet’teki bu detaya bakın! O kod her şeyi gösteriyor

İstanbul Maltepe 'de bir binanın ilk üç katında meydana gelen çökme, yapı güvenliğini yeniden gündeme taşıdı. Olayda 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşlar, yaşadıkları binaların hasar ve risk durumunu araştırmaya yöneldi. E-Devlet üzerinden yapılabilen sorgulamalar ile AFAD 'ın bina güvenliğine ilişkin önerileri, yapıların risk durumunu merak edenler için yol gösteriyor.

E-Devlet'te binanıza daha önce resmi bir işlem yapılıp yapılmadığını kolayca görüntüleyebiliyorsunuz. Eğer oturduğunuz bina hakkında yetkili kurumlarca 6306 sayılı Kanun kapsamında bir inceleme yapılmışsa, bu durum tapu kayıtlarına "Riskli Yapı" şerhi olarak işleniyor. Vatandaşlar e-Devlet'e T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaptıktan sonra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetleri altındaki "Tapu Bilgileri Sorgulama" sekmesinden taşınmazlarının üzerindeki şerh ve beyanları kontrol edebiliyor. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Riskli Yapı Tespiti" hizmet ekranından da süreç takip edebiliyor.

YAPI RUHSATINI VE İSKAN BELGESİNİ KONTROL EDİN

A Haber'de yer alan habere göre, bir binanın geçmişiyle ilgili en temel göstergelerden biri, yapı ruhsatının bulunup bulunmadığı. Halk arasında iskan olarak bilinen yapı kullanma izin belgesi de kontrol edilmesi gereken belgeler arasında yer alıyor.

AFAD, vatandaşların ev veya iş yerlerinin bulunduğu binanın bu belgelere sahip olup olmadığını teyit etmesini öneriyor. Ancak yalnızca ruhsatın bulunması, binanın bugün mutlaka güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Bu nedenle kontrol burada bitmemeli.

KOLONLAR KESİLDİ Mİ?

Bir binanın inşa edildiği tarihten sonra geçirdiği değişiklikler de güvenlik açısından önemli. Özellikle kolon ve taşıyıcı duvarlar gibi yapının taşıyıcı sistemini etkileyebilecek bölümlerde sonradan herhangi bir müdahale yapılıp yapılmadığı araştırılmalı.

Kolonların kesilmesi veya taşıyıcı sisteme zarar verebilecek başka değişikliklerin yapılmış olması, deprem veya çökme sırasında ciddi risk oluşturabilir. Bu nedenle apartmanda geçmişte yapılan tadilatlar hakkında bilgi edinmek önemli bir kontrol noktası.