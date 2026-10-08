Emekliyseniz bu rotayı not edin! Az parayla çok keyif: İzmir’e yakın bu yer ekim ayında daha sakin

DENİZE GİRMEDEN DE KEYİFLİ BİR SONBAHAR TATİLİ MÜMKÜN

Ayvalık-Cunda rotasını emekliler açısından cazip hale getiren bir diğer özellik ise tatilin denize girmeye bağlı olmaması. Ekim ayında hava koşulları deniz tatili için her zaman uygun olmasa da sahil yürüyüşleri, tarihi sokaklar ve kafelerde geçirilen zaman tatilin ana parçalarını oluşturabiliyor.

Cunda'nın taş evleri ve tarihi sokakları gezilirken kısa molalar verilebilir, sahilde oturup çay veya kahve içilebilir. Ayvalık merkezinde ise tarihi çarşı, eski sokaklar ve sahil çevresi keşfedilebilir. Şeytan Sofrası gibi manzara noktaları da araçla ulaşım sağlayan ziyaretçiler için kısa bir gezi programına eklenebilir. Özellikle "çok gezmekten ziyade dinlenmek" isteyen emekliler için bu rota, yoğun tempolu tatillere göre daha rahat bir seçenek sunuyor.