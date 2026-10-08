Kış aylarının vazgeçilmez protein kaynağı şaşırtmadı! Somonu sollayan balık listeyi altüst etti!

Balık, yüksek kaliteli protein içermesinin yanı sıra omega-3 yağ asitleri, vitamin ve mineraller açısından da sağlıklı beslenmenin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak "En proteinli balık hangisi?", "Hangi balıkta daha fazla protein var?" ve "Hamsi mi somon mu daha proteinli?" gibi soruların yanıtı sanıldığı kadar basit değil.