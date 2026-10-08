Kış aylarının vazgeçilmez protein kaynağı şaşırtmadı! Somonu sollayan balık listeyi altüst etti!

Balık, yüksek kaliteli protein içermesinin yanı sıra omega-3 yağ asitleri, vitamin ve mineraller açısından da sağlıklı beslenmenin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak "En proteinli balık hangisi?", "Hangi balıkta daha fazla protein var?" ve "Hamsi mi somon mu daha proteinli?" gibi soruların yanıtı sanıldığı kadar basit değil.
Balığın fiyatı veya büyüklüğü, içerdiği protein miktarının doğrudan göstergesi değil. Küresel gıda veri tabanı FoodData Central'daki besin değerleri üzerinden yapılan karşılaştırmada, bazı daha uygun fiyatlı balıkların protein açısından oldukça güçlü olduğu görülüyor.
EN YÜKSEK PROTEİNLİ 10 BALIK
10. MEZGİT
100 gram mezgitte yaklaşık 22 gram protein bulunuyor. Beyaz etli ve düşük yağ oranıyla öne çıkan mezgit, yüksek protein almak isteyenlerin tercih edebileceği seçenekler arasında yer alıyor.
9. ÇİPURA
Protein bakımından listenin dikkat çeken balıklarından biri de çipura. 100 gramında yaklaşık 22-23 gram protein bulunan çipura, sofralarda özellikle ızgara olarak sıkça tüketiliyor.
8. MORİNA
Yağ oranı görece düşük balıklardan biri olan morina, 100 gramında yaklaşık 22-23 gram protein içeriyor. Bu özelliğiyle yüksek proteinli ve daha hafif beslenmek isteyenlerin seçenekleri arasında bulunuyor.
7. LEVREK
Levrek, 100 gramında yaklaşık 23-24 gram protein ile çipurayı geride bırakıyor. Protein miktarının yanı sıra düşük yağ oranıyla da dikkat çekiyor.
6. ALABALIK
Listenin ortasında yer alan alabalıkta 100 gram başına yaklaşık 23-24 gram protein bulunuyor. Ayrıca B12 vitamini ve omega-3 yağ asitleri açısından da öne çıkan balıklardan biri.
5. USKUMRU
Yağlı balık denildiğinde akla gelen ilk türlerden biri olan uskumru, protein açısından da oldukça güçlü. 100 gramında yaklaşık 24-25 gram protein bulunan uskumru, omega-3 içeriğiyle de dikkat çekiyor.
4. SARDALYA
Küçük boyutuna rağmen besin değeri oldukça yüksek olan sardalya, 100 gramında yaklaşık 24-25 gram protein içeriyor. Kılçıklarıyla birlikte tüketildiğinde kalsiyum açısından da önemli bir kaynak olabiliyor.
3. SOMON
Sağlıklı beslenme denildiğinde ilk akla gelen balıklardan biri olan somon, 100 gramında yaklaşık 25-26 gram protein sağlıyor. Özellikle omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olması nedeniyle oldukça fazla tercih ediliyor.
Ancak protein miktarı açısından listenin zirvesinde somon bulunmuyor.
2. HAMSİ
Türkiye'de özellikle Karadeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden olan hamsi, protein miktarıyla adeta ezber bozuyor. 100 gram hamside yaklaşık 29 gram protein bulunuyor.
Bu değer, hamsinin protein açısından somon, levrek ve çipura gibi daha pahalı veya daha büyük balıkların önüne geçmesini sağlıyor. Küçük boyutuna rağmen protein bakımından oldukça güçlü bir seçenek olarak dikkat çekiyor.
1. TON BALIĞI
Listenin zirvesinde ise 100 gramında yaklaşık 29 gram protein bulunan ton balığı yer alıyor. Böylece ton balığı, protein miktarı bakımından hamsiyle zirveyi paylaşıyor.
Özellikle spor yapan ve günlük protein tüketimine dikkat eden kişiler tarafından tercih edilen ton balığı, yüksek protein içeriğiyle listenin en dikkat çekici balıklarından biri oluyor.