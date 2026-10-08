MASTERCHEF'TE POTAYA KİM GİTTİ? | MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? MASTERCHEF 7 EKİM BÖLÜMÜ

MasterChef Türkiye'de eleme potasının ilk isimleri 7 Ekim Çarşamba akşamında belli oldu. Şeflerin köfte çeşitleri üzerinden değerlendirdiği dokunulmazlık oyununda takımlar tüm hünerlerini sergilerken, gecenin sonunda kırmızı takım eleme heyecanı yaşadı. Bireysel dokunulmazlık oyunu ve takım oylamasının ardından haftanın ilk iki eleme adayı açıklandı. İşte 7 Ekim MasterChef bölümü...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Şefler MasterChef Türkiye haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takımdan köfte çeşitleri yapmalarını istedi. Düello şeklinde oynanan oyunda gecenin yemekleri ıslama köfte, İnegöl köfte, çine köftesi, Tekirdağ köftesi, Akhisar köftesi, Sivas köftesi, şiş köfte, Abdigor köfte ve maç köftesi oldu.
45 dakikalık süre sonunda değerlendirme yapan şeflerin oy birliğine göre takım oyununda dokunulmazlığı mavi takım kazandı.
MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın ilk eleme potası, dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Şadi oldu. Şadi eleme potasına Nurten'i gönderdi.
Heyecan dolu gecede diğer adayı belirlemek üzere eleme oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucu MasterChef'te ikinci eleme adayı ise Ayşe oldu. Böylece Nurten ve Ayşe haftanın eleme adayları oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım son kez bireysel dokunulmazlık oyununu oynamak için siyah önlüklerini giyerek bir kez daha sınav verdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda ise şefler yarışmacılardan, tatlı hazırlamalarını istedi.
Şeflerin verdikleri süre ise tam 45 dakika oldu. Süre sonunda değerlendirme yapan şefler başarılı buldukları isimleri öne çağırdı. Finale Şadi ve Buse kaldı. Gecenin sonunda, rakiplerinden daha başarılı tatlıyı yaparak bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Şadi oldu.