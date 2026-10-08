Haberler Yaşam MASTERCHEF'TE POTAYA KİM GİTTİ? | MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? MASTERCHEF 7 EKİM BÖLÜMÜ MASTERCHEF'TE POTAYA KİM GİTTİ? | MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? MASTERCHEF 7 EKİM BÖLÜMÜ MasterChef Türkiye’de haftanın ilk eleme heyecanı 7 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Köfte çeşitleri konseptiyle hünerlerini sergileyen takımlar, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Oyunun kaybedeni kırmızı takım olurken, bireysel dokunulmazlık ve ardından gerçekleştirilen eleme oylamasıyla haftanın ilk iki eleme adayı belli oldu. MasterChef'te potaya kim gitti? İşte 7 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu… HABER MERKEZİ









MasterChef Türkiye'de eleme potasının ilk isimleri 7 Ekim Çarşamba akşamında belli oldu. Şeflerin köfte çeşitleri üzerinden değerlendirdiği dokunulmazlık oyununda takımlar tüm hünerlerini sergilerken, gecenin sonunda kırmızı takım eleme heyecanı yaşadı. Bireysel dokunulmazlık oyunu ve takım oylamasının ardından haftanın ilk iki eleme adayı açıklandı. İşte 7 Ekim MasterChef bölümü...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? Şefler MasterChef Türkiye haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takımdan köfte çeşitleri yapmalarını istedi. Düello şeklinde oynanan oyunda gecenin yemekleri ıslama köfte, İnegöl köfte, çine köftesi, Tekirdağ köftesi, Akhisar köftesi, Sivas köftesi, şiş köfte, Abdigor köfte ve maç köftesi oldu. 45 dakikalık süre sonunda değerlendirme yapan şeflerin oy birliğine göre takım oyununda dokunulmazlığı mavi takım kazandı.