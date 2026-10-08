Murat Ceylan imaj değişikliğine doyamadı! İşte son hali...

TV ekranlarındaki sunuculuk performansının yanı sıra müzik çalışmalarına da ağırlık veren Murat Ceylan, son dönemde adından sıkça söz ettirmeye başladı.
Son olarak Ceylan'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Ünlü ismin son halini gören bazı kullanıcılar, "Güzelim yüzünü mahvetmiş", "Michael Jackson gibi olmuş", "Resmen çökmüş" yorumlarında bulunmuştu.
YENİ KLİP ÖNCESİ RADİKAL İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ
Müzik dünyasındaki adımları kapsamında stilini baştan aşağı yenileme kararı alan Ceylan, geçen günlerde saç rengini kızıla dönüştürmüştü.
Sosyal medya hesabı üzerinden ayna karşısında çektiği yeni karesini paylasan ünlü sunucu ve şarkıcı, yeni imajıyla kısa sürede magazin gündeminde dikkat çekmişti.
İMAJINI YİNE TAZELEDİ
Müzik çalışmalarına hız veren Murat Ceylan, yıllar içindeki değişimiyle gündem olmuştu. Murat Ceylan yeniden imaj tazeledi.
SAÇLARINI KESTİRDİ
Saçlarını kestiren Ceylan, takipçilerine sürpriz yaptı.