SON DAKİKA: İstanbul Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor! İşte son durum...

ENKAZDAN 11 KİŞİ ÇIKARILDI, 3 KİŞİ ARANIYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesinin ardından gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Maltepe'de yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkazdan çıkarılan vatandaşlarımızın sayısı 11'e yükseldi. Maalesef vatandaşlarımızdan biri hayatını kaybetti. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 vatandaşımıza ulaşmak için ekiplerimiz tüm imkânlarıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temennimiz, enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılması ve çalışmaların sevindirici haberlerle sonuçlanmasıdır."

VALİLİK ACI HABERİ DUYURDU: 2 CAN KAYBI VAR

İstanbul Valiliği 2 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Hayatını kaybeden vatandaşların kimlikleri belli oldu. Vatandaşların Gülce Turhan ve Ahmet Muhammet İnan oldukları öğrenildi.

3 KİŞİ HENÜZ BULUNAMADI

İstanbul Valisi Gül, son yaptığı açıklamada, "Bina kontrollü yıkılacak, yaralıların hayati tehlikesi yok, enkazda 3 kişi aranıyor" ifadelerini kullandı.

Vali Gül, "Yıkmaya başlayacaklar binayı. Özetle hem yukarıda binanın yükünü azaltacaklar hem de sabahtan beri yapıldığı gibi altta açılan tüneller aracılığıyla üç hemşerimize ulaşmaya çalışacaklar. Ben tekrardan mahallemize, milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Sürecin en başından itibaren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımız ve Çevre, Şehircilik Bakanımız süreci takip ettiler. Yerelde bütün paydaşlar bu anlamda üzerine düşeni yaptılar. İki ölü var, yaralılar var. Bundan sonraki süreçte adli süreç devam edecek. İdari süreç aynı zamanda başladı. Binanın ruhsatı var mı, yok mu, ne kadar kaçak, ne kadar değil. Bunlar ayrıntılarıyla adli ve idari tahkikat neticesinde ortaya çıkacak. Sizlerden de istirhamımız, burayı biraz daha boşaltarak arkadaşlarımızın rahat çalışmalarına imkân sağlamanız. Tekrardan hepimize geçmiş olsun. Başımız sağ olsun.

Enkaz altında üç kişi olduğunu düşünüyoruz. Yaralıların şu anda hayati tehlikesi olan kimse yok. Hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız zaten hastanede vefat etti. Biri de ölü şekilde çıkartılmıştı. Dolayısıyla iki hayatını kaybeden hemşerimiz var. Diğer yaralıların durumu iyi, hamdolsun.

Kaçakla ilgili elimizde bir bilgi de yok ve bburada. Kaçaksa da değilse de bir eksiklik de varsa, fazlalık da varsa hem mülkiye müfettişlerimizin hem adli süreçte ortaya çıkacak. Bunları da zau süreç devam edecek. Dolayısıyla ortada bir arama kurtarma meselesi var. Magazinden öte kardeşlerimizin, hemşerilerimizin kurtulması lazım. Zaten bina man zaman kamuoyunda sizlerle paylaşacaklar. Tekrardan başımız sağ olsun, geçmiş olsun. Küçük bir yangın oldu. İtfaiye kısmen müdahale edebildiği kadar müdahale ediyor. Ama yangın etkisini kaybetti. Çalışmalar kaldığı yerden devam edecek." dedi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokakta bulunan bir binada meydana gelen çökmede 9 yaralı 3 kayıp iki ölünün olduğu olayda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, binanın mimarı ve o dönemin şantiye şefi gözaltına alındı.