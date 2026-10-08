SON DAKİKA: Berna Laçin hakkında tutuklama talebi!

Oyuncu Berna Laçin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, Laçin'in "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında yürütüldüğü bildirilirken, Berna Laçin gözaltına alınmıştı.