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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Berna Laçin hakkında tutuklama talebi!

SON DAKİKA: Berna Laçin hakkında tutuklama talebi!

Son dakika: Sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Berna Laçin’in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda SEGBİS üzerinden ifade verdi. Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Laçin, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İHA

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Oyuncu Berna Laçin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, Laçin'in "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında yürütüldüğü bildirilirken, Berna Laçin gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berna Laçin adliyeye sevk edildi. Laçin'in savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği öğrenildi.

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