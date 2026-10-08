SON DAKİKA: Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: O mesajdan sonra bina çöktü! Felaketi böyle duyurmuş...

Görüntüyü kaydeden tekstil atölyesi çalışanı Fatma Kaya "Elif, korkutmak istemem ama bizde böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor. Burası baya açılmış. Bu çatlaklar yoktu. Sizin evlerde çatlak var mı, ev üzerimize mi basıyor ne oluyor" dediği duyuldu.

DİĞER