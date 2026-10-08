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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: O mesajdan sonra bina çöktü! Felaketi böyle duyurmuş...

SON DAKİKA: Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: O mesajdan sonra bina çöktü! Felaketi böyle duyurmuş...

Son dakika haberleri... Maltepe'yi sarsan bina çöküşünde herkes 'Neden?' sorusunu sorarken, ortaya çıkan tek bir video kaydı felaketin adım adım gelişini ortaya koydu. Tekstil atölyesindeki çatlakları cep telefonuyla kaydeden Fatma Kaya'nın yakınına attığı o mesaj, facianın göz göre göre geldiğinin kanıtı oldu...

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta 7 katlı binanın alttaki 3 katı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Üst katlarda bulunanlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Enkazda yapılan çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3'ü çocuk 10 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Enkaz altında kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazda yakınları bulunanlar da güvenli alanda bekleyişini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan binanın en en alt katındaki tekstil atölyesinde çalışan bir kadının, duvardaki çatlakları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.

'KORKUTMAK İSTEMEM AMA ÇATLAKLAR OLUŞMAYA BAŞLADI'

Görüntüyü kaydeden tekstil atölyesi çalışanı Fatma Kaya "Elif, korkutmak istemem ama bizde böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor. Burası baya açılmış. Bu çatlaklar yoktu. Sizin evlerde çatlak var mı, ev üzerimize mi basıyor ne oluyor" dediği duyuldu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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