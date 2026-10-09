Atilla Taş’ın kızı toprağa verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşadığı binanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş (34), düzenlenen cenaze töreninin ardından Mersin'de toprağa verildi. Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken Atilla Taş, ayakta durmakta güçlük çekerken, yakınları acılı babayı teskin etmeye çalıştı.

Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan Liparis 5 Tatil Sitesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Sezen Taş, yaşadığı binanın 14. katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından Sezen Taş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla Mezitli Mezarlığı'na götürüldü.

ACILI BABA ATİLLA TAŞ KIZININ TABUTUNA SARILDI

Sezen Taş için Mezitli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan şarkıcı Atilla Taş'ın oldukça bitkin olduğu görüldü. Kızının tabutuna sarılan Atilla Taş, gözyaşları içinde "Babam, ben geldim babam" diyerek ağladı. Yakınları, ayakta durmakta güçlük çeken sanatçıyı teskin etmeye çalıştı.

Sezen Taş'ın annesi İlkay Sarıköse de cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Ailenin ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı törende, kılınan cenaze namazının ardından Sezen Taş'ın cenazesi Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Sezen Taş'ın hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.