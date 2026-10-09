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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13-14-16 EKİM | BİM'e bu hafta neler gelecek? Koşu bandı, bisiklet ve 3D yazıcı...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13-14-16 EKİM | BİM'e bu hafta neler gelecek? Koşu bandı, bisiklet ve 3D yazıcı...

BİM’in 13, 14 ve 16 Ekim tarihlerini kapsayan yeni aktüel ürün kataloğu, gıdadan temizliğe, teknolojiden mutfak gereçlerine kadar uzanan indirimli ürünleriyle gündemde. Koşu bandı, bisiklet ve 3D yazıcı gibi dikkat çeken ürünlerin yanı sıra çelik tencere ve tava fiyatları da alışveriş yapmayı planlayanların radarına girdi.

SABAH

Giriş Tarihi:

BİM, yeni haftanın aktüel ürün kataloğunu yayımlayarak 13, 14 ve 16 Ekim tarihlerinde satışa sunulacak indirimli ürünleri açıkladı. Gıda ve temel ihtiyaçlardan mutfak gereçlerine, teknolojik ürünlerden farklı kategorilerdeki fırsatlara kadar pek çok seçenek tüketicilerin beğenisine sunulacak. İşte gün gün BİM aktüel ürünleri ve indirim listesinde öne çıkan fırsatlar...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13-14-16 EKİM 2026

Fiyonklu gondol terlik, kadın: 145 TL

Nakışlı gondol terlik, kadın: 145 TL

Kalp nakışlı gondol terlik, kadın: 145 TL

İki iplik yumak seti: 89 TL

Patik çorap, erkek, 2'li: 79 TL

Spor ayakkabı, erkek: 999 TL

Eliptik bisiklet: 17.950 TL

Koşu bandı: 7.950 TL

3D tarayıcı: 34.990 TL

Cam kupa seti, 200 ml: 149 TL

Su bardağı seti, 400 ml: 119 TL

Su bardağı seti, 480 ml: 129 TL

Damla sakız aromalı marshmallow, 200 g: 49 TL

Şekersiz şekerleme çeşitleri, 12,5 g: 19,75 TL

Antep fıstıklı kaplamalı kakaolu kek, 35 g: 22 TL

Olgunlaştırılmış tam yağlı beyaz peynir, 350 g: 199 TL

Yarım yağlı tulum peyniri, 250 g: 149 TL

Yüzde 0,5 yağlı süt, 1 litre: 39,50 TL

Sıvı çamaşır deterjanı: 115 TL

Yüzey temizlik havlusu: 89 TL

Desenli peçete: 19,50 TL

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