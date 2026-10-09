BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13-14-16 EKİM | BİM'e bu hafta neler gelecek? Koşu bandı, bisiklet ve 3D yazıcı...

BİM, yeni haftanın aktüel ürün kataloğunu yayımlayarak 13, 14 ve 16 Ekim tarihlerinde satışa sunulacak indirimli ürünleri açıkladı. Gıda ve temel ihtiyaçlardan mutfak gereçlerine, teknolojik ürünlerden farklı kategorilerdeki fırsatlara kadar pek çok seçenek tüketicilerin beğenisine sunulacak. İşte gün gün BİM aktüel ürünleri ve indirim listesinde öne çıkan fırsatlar...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13-14-16 EKİM 2026
Fiyonklu gondol terlik, kadın: 145 TL
Nakışlı gondol terlik, kadın: 145 TL
Kalp nakışlı gondol terlik, kadın: 145 TL
İki iplik yumak seti: 89 TL
Patik çorap, erkek, 2'li: 79 TL
Spor ayakkabı, erkek: 999 TL
Eliptik bisiklet: 17.950 TL
Koşu bandı: 7.950 TL
3D tarayıcı: 34.990 TL
Cam kupa seti, 200 ml: 149 TL
Su bardağı seti, 400 ml: 119 TL
Su bardağı seti, 480 ml: 129 TL
Damla sakız aromalı marshmallow, 200 g: 49 TL
Şekersiz şekerleme çeşitleri, 12,5 g: 19,75 TL
Antep fıstıklı kaplamalı kakaolu kek, 35 g: 22 TL
Olgunlaştırılmış tam yağlı beyaz peynir, 350 g: 199 TL
Yarım yağlı tulum peyniri, 250 g: 149 TL
Yüzde 0,5 yağlı süt, 1 litre: 39,50 TL
Sıvı çamaşır deterjanı: 115 TL
Yüzey temizlik havlusu: 89 TL
Desenli peçete: 19,50 TL