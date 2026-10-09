BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13-14-16 EKİM | BİM'e bu hafta neler gelecek? Koşu bandı, bisiklet ve 3D yazıcı...

BİM, yeni haftanın aktüel ürün kataloğunu yayımlayarak 13, 14 ve 16 Ekim tarihlerinde satışa sunulacak indirimli ürünleri açıkladı. Gıda ve temel ihtiyaçlardan mutfak gereçlerine, teknolojik ürünlerden farklı kategorilerdeki fırsatlara kadar pek çok seçenek tüketicilerin beğenisine sunulacak. İşte gün gün BİM aktüel ürünleri ve indirim listesinde öne çıkan fırsatlar...