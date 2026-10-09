Gazeteci Mehmet Akif Ersoy yeniden hakim karşısına çıktı: 'Evden çıkmayacağıma emin olabilirsiniz '

"NE BU DOSYADA İSMİ GEÇENLER NE DE BAŞKALARI TARAFINDAN MAĞDUR EDİLMEDİM" Duruşmada beyanı alınan mağdur Elif Kılınç, uyuşturucu testinin negatif çıktığını belirterek, "Ne bu dosyada ismi geçenler ne de başkaları tarafından mağdur edilmedim. Cinsel bir saldırıya maruz kalmadım, kalsaydım o gün şikayetçi olurdum. Ama bu süreçte mağdur edildim, işimden oldum, sağlığımı kaybettim. Beni işe alan Mehmet Akif Ersoy değildi. Kimseden şikayetçi değilim, mağdur da değilim" dedi.





"İSMİM BU DOSYADA GEÇTİĞİ İÇİN MAĞDURUM"



Mağdur spiker Meltem Acet ise yaşadıklarına ilişkin beyanda bulunarak, "52 yaşındayım, bütün hayatım altüst oldu. İsmim bir kurguyla bu soruşturmaya dahil edildi. Ben bu dosyada mağdur değilim, şikayetçi de değilim. Ama yaşadıklarımdan dolayı mağdurum, ismim bu dosyada geçtiği için mağdurum, ben evimden şüpheli sıfatıyla alındım. Özel hayatım, ev adresime kadar sosyal medyada paylaşıldı. Bir gecede hayatım altüst edildi. Bu ortamda bulunmak istemiyorum. Maddi ve manevi kayıplara uğradım. İsmimin çıkartılmasını ve bir daha bu dosyaya dahil olmamak istiyorum. Ben hiçbir şeye tanık olmadım. Mehmet Akif benim işe girmemde yükselmemde etkisi yoktu. Tanışıklığım veya görüşmem yoktur kendisiyle" ifadelerini kullandı.



Tanık gazeteci Tuğçe Özçelik de beyanında, "Mehmet Akif Ersoy'u tanırım. Benim sosyal medyada yapmış olduğum paylaşım Akif ile olan arkadaşlığıma dayalı. Benim yaşadığım mağduriyet bu davayla ilgili değil benim iş hayatımla ilgili. Neden bu dosyada tanığım açıkçası anlamadım" dedi.